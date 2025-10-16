Renault arrancará en noviembre un programa de fidelización de clientes con ventajas exclusivas

Archivo - Cartel de Renault en un concesionario - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renault pondrá en marcha el 17 de noviembre un sistema de fidelización denominado 'my program' que premiará la relación del cliente con la marca y su red de talleres y al que tendrán acceso automático todos los propietarios de un Renault.

La progresión en el programa depende de factores como el número de vehículos Renault en propiedad, los servicios contratados, la frecuencia de paso por taller y el consumo en la red Renault.

En función del nivel al que pertenezca cada cliente se podrá acceder a diferentes beneficios, como descuentos en operaciones y promociones exclusivas, servicios gratuitos como lavado, atención prioritaria y recogida o entrega del vehículo y experiencias exclusivas (sorteos o asistencia a eventos de la marca, entre otros).

Este programa busca recompensar la fidelidad y reforzar el vínculo entre Renault y sus clientes, ofreciendo ventajas tangibles y experiencias memorables y se enmarca dentro del objetivo de Renault de reinvetar su postventa con una estrategia que refuerza su compromiso con los clientes y que combina innovación, eficiencia logística y nuevos servicios diseñados para ofrecer tranquilidad, fidelidad y valor añadido.

La marca ha desarrollado una estrategia que engloba desde la eficiencia de su servicio logístico de piezas y accesorios hasta la creación de servicios innovadores.

"En Renault, hemos desarrollado una estrategia que combina innovación en servicios, eficiencia logística y personalización, con el objetivo de generar confianza, valor y fidelidad. Esta visión refuerza nuestro compromiso histórico con el cliente y posiciona a Renault como referente en servicios postventa en España", ha subrayado el director de Posventa, Experiencia Cliente y Formación Red de Renault España, Eduardo Urbina.

En España la postventa representa una parte esencial del negocio del automóvil y de su red de concesionarios. Es un mercado que genera más de 15.500 millones de euros anuales, según Solera, y en el caso de Renault Group, supone más del 40% de la aportación al resultado del negocio de cada concesionario.

Además, la rentabilidad de esta área ha experimentado un crecimiento notable para la red comercial del Grupo, aumentando más del 60% entre 2021 y 2024.