Renault Austral, el renovado SUV "familiar, español y elegante" con motor full hybrid E-Tech de 200 CV

Renault Austral - RENAULT

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renault ha lanzado la renovación de su modelo Austral con la intención de convertirlo en una de sus propuestas "más elegantes, a la par que accesibles para todos los públicos, con una renovada versión" fabricada en las instalaciones del Grupo Renault en Valladolid, que ofrece además un modo de conducción "eficiente", gracias a su motorización full hybrid E-Tech de 200 CV.

El Renault Austral es uno de los referentes de la firma francesa en los segmentos C y D, con más de 200.000 unidades vendidas desde su lanzamiento en 2022, a las que está sumando en los últimos meses nuevas entregas de la última versión de este modelo.

El nuevo modelo está disponible desde 36.500 euros y cuenta con tres acabados --Evolution, Techno y Esprit Alpine--. Actualmente, el 44% de los clientes eligen la versión de alta gama Esprit Alpine, mientras que el motor full hybrid E-Tech de 200 CV representa el 80% de las ventas.

El placer de conducir es el protagonista de esta nueva puesta a punto, según la marca. Su motorización full hybrid E-Tech de 200 CV, combinada con una caja de cambios automática multimodo optimizada a lo largo de su ciclo de vida, le permite ofrecer "una de las mejores relaciones potencia/consumo/confort de conducción del mercado", destaca Renault.

Desde su lanzamiento se ha optimizado la estrategia de funcionamiento de su caja de cambios automática. La gama se completa con un motor mild hybrid de 160 CV, mientras que la capacidad de aceleración de 0 a 100 kilómetros/hora es de 8,4 segundos en todas las versiones.

ELEGANTE POR FUERA, AMPLIO POR DENTRO

Con 4,53 mm de ancho, 1,83 mm de alto y 1,61 mm de largo, el Austral mantiene la coherencia de estilo con los demás modelos de los segmentos C y D de la gama, con un aspecto "compacto" por fuera y espacioso y modular por dentro, lo que permite ofrecer "una verstatilidad brillante".

Renault resalta que el ambiente a bordo refleja la "elegancia" del nuevo estilo exterior con nuevos asientos delanteros y nuevas tapicerías. El equipamiento tecnológico, digno del segmento D, se enriquece con el reconocimiento facial del conductor y nuevas aplicaciones disponibles a través del sistema openR link con Google integrado.

SEGURIDAD DE UN NIVEL MAYOR

El sistema 4Control advanced, los reglajes multi-sense y los 32 sistemas ADAS de última generación contribuyen a ofrecer "el máximo nivel de confort de conducción y seguridad a bordo", según la marca.

Fabricado en la factoría de Palencia, Nuevo Austral se somete a rigurosos controles en cada fase de su producción. Desde la elección de los materiales hasta la verificación de sus funciones, pasando por el montaje de las piezas y el proceso de pintura, todo está "cuidadosamente supervisado", en palabras de la firma.

Durante el desarrollo del vehículo, se evalúan cerca de 1.000 aspectos por parte de especialistas internos y un grupo de consumidores externos.

Además, en la renovación de Nuevo Austral destaca el trabajo realizado por la Factoría de Carrocerías y el Centro de I+D+i, ambas instalaciones de Renault Group situadas en Valladolid.