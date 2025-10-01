Publicado 01/10/2025 10:40

Renault crea 'My Service', un modelo de suscripción mensual para el mantenimiento del vehículo

Renault crea 'My Service', un modelo de suscripción mensual para el mantenimiento del vehículo.
Renault crea 'My Service', un modelo de suscripción mensual para el mantenimiento del vehículo. - RENAULT

Su precio parte desde los 29 euros al mes y ofrece hasta ocho años de garantía

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa Renault ha lanzado 'My Service', un nuevo sistema de suscripción mensual dedicada a sus clientes para tener su vehículo siempre a punto por un precio desde los 29 euros al mes por medio de una cuota fija y sin permanencia.

El cliente que esté suscrito a este servicio se beneficiará de una cobertura hasta los 8 años o 160.000 kilómetros en su vehículo. El servicio, eso sí, está limitado a 20.000 kilómetros al año.

DOS PLANES: ESENCIAL E INTEGRAL

Renault ofrece dos planes a elegir para quienes se suscriban a 'My Service': 'Esencial', que incluye el mantenimiento según el plan del fabricante, incluyendo operaciones como el cambio de líquidos, correa de distribución y bomba de agua; e 'Integral' que permite además del mantenimiento, recambios como discos y pastillas de freno, embrague, bombillas, batería 12V, amortiguadores y lámparas exteriores (neumáticos excluidos).

Los precios varían según el modelo, comenzando desde 29 euros al mes para el plan esencial en toda la gama E-Tech eléctrica (modelos Renault 5, Renault 4, Megane y Scenic).

En el resto de modelos los precios parten desde 34 euros al mes en Clio y Captur, hasta los 45 euros al mes en Espace y Rafale. No obstante, el plan integral tiene un sobrecoste de 10 euros al mes con respecto a 'Esencial'.

"'My Service' no es un contrato de mantenimiento al uso, va mucho más allá: es la suscripción al 'todo incluido', a la tranquilidad completa de nuestros clientes con sus vehículos. Una cuota con precio fijo y sin sorpresas futuras, pase lo que pase. Esta nueva forma de entender el mantenimiento de nuestros vehículos, priorizando la confianza y la comodidad, marcará un antes y un después en la relación entre marca y conductor, ha expresado el director de postventa, experiencia cliente y formación red de Renault España, Eduardo Urbina.

Contador