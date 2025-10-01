Renault crea 'My Service', un modelo de suscripción mensual para el mantenimiento del vehículo.

Su precio parte desde los 29 euros al mes y ofrece hasta ocho años de garantía

La marca francesa Renault ha lanzado 'My Service', un nuevo sistema de suscripción mensual dedicada a sus clientes para tener su vehículo siempre a punto por un precio desde los 29 euros al mes por medio de una cuota fija y sin permanencia.

El cliente que esté suscrito a este servicio se beneficiará de una cobertura hasta los 8 años o 160.000 kilómetros en su vehículo. El servicio, eso sí, está limitado a 20.000 kilómetros al año.

DOS PLANES: ESENCIAL E INTEGRAL

Renault ofrece dos planes a elegir para quienes se suscriban a 'My Service': 'Esencial', que incluye el mantenimiento según el plan del fabricante, incluyendo operaciones como el cambio de líquidos, correa de distribución y bomba de agua; e 'Integral' que permite además del mantenimiento, recambios como discos y pastillas de freno, embrague, bombillas, batería 12V, amortiguadores y lámparas exteriores (neumáticos excluidos).

Los precios varían según el modelo, comenzando desde 29 euros al mes para el plan esencial en toda la gama E-Tech eléctrica (modelos Renault 5, Renault 4, Megane y Scenic).

En el resto de modelos los precios parten desde 34 euros al mes en Clio y Captur, hasta los 45 euros al mes en Espace y Rafale. No obstante, el plan integral tiene un sobrecoste de 10 euros al mes con respecto a 'Esencial'.

"'My Service' no es un contrato de mantenimiento al uso, va mucho más allá: es la suscripción al 'todo incluido', a la tranquilidad completa de nuestros clientes con sus vehículos. Una cuota con precio fijo y sin sorpresas futuras, pase lo que pase. Esta nueva forma de entender el mantenimiento de nuestros vehículos, priorizando la confianza y la comodidad, marcará un antes y un después en la relación entre marca y conductor, ha expresado el director de postventa, experiencia cliente y formación red de Renault España, Eduardo Urbina.