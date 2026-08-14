Renault ofrece hasta 600 km de autonomía en el Scenic E-Tech eléctrico, ideal para viajes familiares

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MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renault lleva tiempo transformando el concepto de viajes familiares con nuevos modelos eléctricos como el Renault Scenic E-Tech 100% eléctrico, con motor de 160 kW (220 CV) con el que se puede llegar a 600 kilómetros de autonomía.

"Con una combinación única de autonomía, tecnología, seguridad y espacio interior, Renault Scenic E-Tech eléctrico da un paso más en la democratización del vehículo eléctrico familiar. Un modelo diseñado para quienes buscan viajar sin renunciar al confort, la conectividad ni a un compromiso real con la movilidad sostenible", resume el Grupo Renault.

Gracias a su batería de gran capacidad y a una gestión energética optimizada, el Scenic E-Tech eléctrico está preparado para afrontar tanto el día a día como los largos desplazamientos familiares, eliminando una de las principales barreras percibidas por los usuarios que desean dar el salto al vehículo eléctrico.

Además, el Scenic E-Tech eléctrico destaca por su ecosistema tecnológico. El modelo incorpora el sistema openR link con Google integrado, que permite acceder de forma intuitiva a navegación conectada, planificación de rutas optimizadas para vehículos eléctricos, comandos de voz avanzados y un amplio catálogo de aplicaciones.

La experiencia se complementa con una instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia de 12 pulgadas que convierten el interior en un espacio tan tecnológico como intuitivo.

La gama del Scenic incorpora importantes avances en materia de seguridad y asistencia a la conducción. Entre las novedades destaca la integración de una cámara de detección antifatiga obligatoria según la normativa GSR2.C, así como un innovador sistema de reconocimiento facial del conductor, capaz de identificar al usuario y activar automáticamente sus preferencias de conducción y confort.

UN HABITÁCULO DISEÑADO PARA VIVIRLO

Scenic E-Tech eléctrico ha sido concebido para ofrecer una experiencia de viaje superior. Los materiales reciclados, la amplitud interior y los múltiples espacios de almacenamiento crean un ambiente pensado para el uso familiar cotidiano.

La gama incorpora elementos de confort especialmente valorados por los usuarios, como asientos y volante calefactables, portón trasero de accionamiento eléctrico, o techo panorámico Solarbay, disponible según versión. Las versiones superiores añaden equipamientos premium como el sistema de sonido Harman Kardon, función masaje en los asientos delanteros y cámara 360º para facilitar las maniobras.

Finalmente, el Scenic E-Tech eléctrico incorpora cargador bidireccional y la posibilidad de utilizar la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos eléctricos externos directamente desde la batería del vehículo.