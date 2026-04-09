Renault y sindicatos se reúnen hoy tras algunos avances pero aún "insuficientes" para un acuerdo

Archivo - Imagen aérea de las factorías de Renault en Valladolid. - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault y los sindicatos volverán a sentarse a la mesa este jueves, 9 de abril, para intentar acercar posturas en la negociación del próximo convenio colectivo, en la que supondrá la octava reunión.

En el último encuentro, la empresa ofreció "como última postura" incrementar los salarios el IPC más un punto en 2026 y el IPC en 2027 y en 2028, además de una "cantidad adicional" consistente en un pago único de 400 euros en el año 2026 "a la firma del convenio colectivo".

Tanto Renault como CCOO y UGT reconocieron avances, aunque no los suficientes para firmar un acuerdo, mientras que CGT consideró estos "absolutamente insuficientes" para un acuerdo, y el Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) vio posturas "muy distantes" para ello, línea similar en la que se expresó CSIF.

En el encuentro se abordaron medidas en los bloques de flexibilidad y de salarios y se analizaron también los bloques de salud laboral, ritmos y movilidad. Respecto a los ritmos, la empresa reafirmó su compromiso de asegurar las rotaciones y la validación de las gamas de trabajo y afirmó que seguiría impulsando la escuela de mayores de 50 años.

Por lo que se refiere a movilidad, se contempló la realización de un protocolo sobre movilidad sostenible durante la vigencia del convenio y, en cuanto a la movilidad Palencia-Valladolid, la empresa solicitó eliminar la limitación a los mayores de 57 años y el límite temporal de los 15 meses con el objetivo de asegurar el empleo a los trabajadores que se desplazarán a Valladolid en los próximos meses --la factoría de Palencia reducirá a un turno su producción a partir del mes de julio y supondrá desplazar a 250 trabajadores--.

En el caso de la bolsa de horas, se produjeron avances en materia de preaviso, descuento de saldos negativos en la bolsa individual, igualar trabajos y descanso entre turnos "siempre que sean equivalentes" y bloquear los sábados por bolsa si están precedidos de viernes festivos.

La empresa también puso sobre la mesa la eliminación del primer tramo del plus de modificación de la demanda para los cinco primeros sábados, aplicar el coeficiente de absentismo con el mismo criterio en descansos y trabajos y tratar por los talleres el acompasamiento de los turnos fijos con los turnos que rotan. Además, mostró su disposición a ampliar las horas de fisioterapeuta y escuela de espalda y a realizar formaciones de salud mental y la encuesta de riesgo psicosociales bianualmente.

También mostró su disposición en constituir una comisión de absentismo para analizar causas y proponer medidas para intentar solucionar el mismo.

AVANCES, PERO NO SUFICIENTES

Ante estos planteamientos, UGT observó "avances" en la negociación, que aseguró que vio "en el camino adecuado", pero también incidió en que "falta más salario" y aún son pasos "insuficientes" para poder llegar a un acuerdo, por lo que reclamó una apuesta "decidida" por la salud laboral y por el bienestar de los trabajadores con la "necesaria" climatización de las naves y con mejoras de los ritmos y de las condiciones de trabajo. El sindicato, que exigió mejores condiciones sociales, se negó a realizar cambios en el actual convenio en cuanto al anexo de movilidad.

Por su parte, CCOO también reconoció "pequeños avances", pero advirtió de que la firma aún está "muy lejos" si la empresa no trata a los trabajadores "como se merecen". Así, reclamó una subida salarial por encima del IPC con cláusula de revisión, una mejora de las condiciones de trabajo, ritmos, ergonomías, temperaturas, adecuación de los sábados de trabajo por bolsa de horas y conciliación para los trabajadores y ha reiterado que el sindicato apuesta por el futuro de Renault, "pero no a costa de los trabajadores".

Por otro lado, el SCP aseguró que "falta mucho" para llegar a un acuerdo porque, a su juicio, "no basta" con que la empresa hable únicamente de lo que le "interesa" sino que espera también una respuesta "clara" a los planteamientos de la representación de los trabajadores.

En este sentido, lamentó seguir sin acuerdo sobre los problemas que afectan en el "día a día" de la plantilla como los ritmos de trabajo excesivos, las temperaturas extremas o la pérdida progresiva del poder adquisitivo y ha asegurado que su posición está "muy alejada de las propuestas de la empresa".

Frente a los pequeños pasos adelante que vieron otros sindicatos y un acercamiento de posturas que observa la empresa, CGT consideró "absolutamente insuficientes" estos "supuestos avances" y advirtió de que si las cosas continúan así habrá medidas de presión "si o si".

En este sentido, criticó la oferta salarial de la empresa de subidas salariales para los próximos tres años, que afirmó "no es avanzar" sino "seguir exactamente igual" y no recuperar el poder adquisitivo perdido, al tiempo que criticó "camuflar" la no subida salarial con una paga única no ligada a tablas de 400 euros porque "es pan para hoy y hambre para mañana" y rechazó que sea un avance aumentar el plus de modificación de la demanda (sábados) en un 10 por ciento.

Por su parte, CSIF echó en falta "avances sustanciales" en los aspectos clave que afectan a las condiciones laborales de la plantilla" y destacó "importantes discrepancias" con la dirección de la empresa, cuyas propuestas aseguró que son "insuficientes y alejadas de las necesidades reales de los trabajadores".