El renting de automoción generó 288.588 operaciones hasta octubre, un 4,8% más

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 288.588 operaciones hasta octubre de 2025, el 4,8% más que en igual periodo del año pasado, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

Estas cifras significan que algo más de uno de cada cinco vehículos (el 22%) que se matricularon en España el mes pasado lo fueron mediante renting.

"El renting de automoción mejora sus datos conforme va pasando el año, lo que en gran medida se debe al uso creciente por las empresas y los particulares de esta herramienta de gestión reflejado en la cifra anual de 1 de cada 5 vehículos adquiridos en renting", ha señalado el presidente de la AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló.

Por segmentos, El renting de turismos aumentó el 4,9%, hasta 227.738 operaciones firmadas, mientras que se firmaron en renting 49.234 furgonetas, el 6,9% más. Asimismo, se suscribieron 6.397 operaciones de renting de todo terrenos, con un descenso del 13,7%, y los contratos de renting sobre camiones sumaron 3.514, el 6,7% más.

De su lado, las operaciones sobre autobuses fueron 106, el 60,6% más y el renting agrícola movilizó 1.599 operaciones, el 17,5% más que en igual periodo del año pasado.

LOS VEHÍCULOS DE GASOLINA, LA MAYOR CUOTA DE RENTING EN OCTUBRE

Por tipos de propulsión, en octubre de 2025 se matricularon en renting 99.421 vehículos diesel, lo que representó el 34,5% del total adquirido en renting. Los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 168.406, el 58,4% del total.

La partida de coches eléctricos, a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 7,2% del total en renting, hasta 20.760 vehículos. Dentro de este capítulo, los eléctricos fueron los más vendidos (15.895 unidades) y representaron el 5,5% sobre el total de renting.

En Cataluña, se matricularon en renting 2.347 vehículos, el 13,4% más que en igual mes del ejercicio pasado, mientras en la Comunidad de Madrid, se matricularon 27.401 vehículos, el 18,6% más.

Volkswagen fue la marca que más renting de automoción realizó el mes pasado, hasta sumar 2.437 vehículos, el 5,2% más que en igual mes del año precedente.