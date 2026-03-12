Seat/Cupra gana 40,9 millones en 2025 (-92%) por los aranceles al Tavascan y el repunte de costes

Archivo - El ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seat/Cupra, marca española integrada en el grupo Volkswagen, ganó 40,9 millones de euros en 2025, un 92% menos que en el año anterior, lastrada por los aranceles impuestos por la Unión Europea (UE) --ya retirados tras un acuerdo anunciado en febrero-- al Cupra Tavascan, su modelo fabricado en China, y por el incremento de los costes de producción.

Así lo han explicado este jueves durante la rueda de prensa anual de resultados de la automovilística el CEO de Seat/Cupra, Markus Haupt, y el vicepresidente ejecutivo de Finanzas e IT de la firma, Patrik Andreas Mayer, en un año en el que la empresa batió un récord de facturación: 15.200 millones de euros, un 3,68% más que en 2024.

Sin embargo, el beneficio operativo de la compañía con sede en Martorell (Barcelona) se desplomó un 99,8%, situándose en un millón de euros, frente a los 633 millones registrados en 2024.

En el apartado comercial, Seat/Cupra alcanzó los 586.300 vehículos entregados, un 5% más que en el ejercicio precedente, un incremento liderado por el tirón de Cupra, que batió su propio récord con 328.800 unidades vendidas (+32,5%), "consolidándose como el principal motor de crecimiento de la compañía", señalan, y superando la barrera del millón de coches vendidos desde su lanzamiento en 2018.

Por su parte, Seat entregó 257.400 vehículos, lo que representa una caída del 17%, en un año en el que celebró su 75 aniversario con versiones renovadas de sus modelos Ibiza y Arona.

Haupt ha defendido la "resiliencia" de la empresa y su estrategia de transformación ante el contexto geopolítico actual y ha puesto en valor que la planta de Martorell se prepara para la producción de vehículos eléctricos urbanos, un proyecto que comenzará a materializarse con el lanzamiento del Cupra Raval este año.

CUPRA TAVASCAN

El pasado 10 de febrero, la Comisión Europea anunció un acuerdo para retirar el arancel del 20,7% que asumía hasta ahora Seat/Cupra por importar el Cupra Tavascan, producido en China, después de que la marca aceptara fijar un precio mínimo para la venta del vehículo en la UE suficiente para no dañar a la industria europea.

Desde octubre de 2024, la UE impone aranceles de hasta el 35,3% a todos los vehículos eléctricos fabricados en China que se exportan al mercado comunitario y, en este contexto, Seat/Cupra asumía un cargo adicional del 20,7%, además del arancel existente del 10%, sobre su Cupra Tavascan.

PLANTA DE MARTORELL

A pesar de la caída del beneficio operativo, la cifra de producción global en la planta de Martorell alcanzó las 584.693 unidades, a pesar de las interrupciones temporales sufridas en la Línea 1 durante el año.

De cara a 2026, la compañía confía en la llegada de los nuevos modelos Cupra Raval, primer eléctrico urbano de Grupo Volkswagen que empezará a fabricarse en Martorell, y del Volkswagen ID.Polo.

Ambos pertenecen al Brand Group Core --unidad organizativa de Grupo Volkswagen que incluye las marcas Volkswagen, Skoda, Seat/Cupra y Vehículos Comerciales-, que prevé lanzar este año estos dos eléctricos urbanos, junto con el Volkswagen ID. Cross y el Skoda Epiq, que se fabricarán en la planta de Navarra.