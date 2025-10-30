Seat y Cupra obtienen un beneficio operativo de 16 millones hasta septiembre, un 96% menos

Archivo - Planta de Seat en Martorell (Barcelona) - SEAT - Archivo

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seat y Cupra cerraron los tres primeros trimestres del año con un beneficio operativo de 16 millones de euros, un 96% menos que en el mismo periodo del año pasado, según figura en los resultados presentados por Grupo Volkswagen este jueves.

La empresa ha achacado este descenso a factores adversos procedentes del mix de ventas, los aranceles sobre el Cupra Tavascan --producido en China-- y mayores costes de producción, entre otros.

La marca cerró el periodo con una facturación de 11.241 millones de euros, un 6,9% más que en el año anterior, y habiendo vendido 481.000 vehículos, un 3,25% interanual más --incluyendo el Audi A1 construido en la planta de Martorell (Barcelona)--.

La compañía ha señalado que las ventas de los modelos 100% eléctricos como el Cupra Born y el Cupra Tavascan "tuvieron una mayor demanda", y que también subieron las ventas del Cupra Terramar y el Cupra Leon.

Por otro lado, ambas marcas entregaron 439.496 unidades en los nueve primeros meses del año, un 4,1% más que en el mismo periodo del año pasado.

GRUPO VOLKSWAGEN

El grupo Volkswagen contabilizó un beneficio neto de 3.405 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 61,4% inferior a la del mismo periodo de 2024.

La compañía ha explicado que en sus resultados de los nueve primeros meses se recoge un impacto extraordinario de 7.500 millones de euros por el ajuste en la estrategia de Porsche y por los aranceles.

"El resultado financiero es significativamente más débil al del año anterior, debido al menor margen en la venta de vehículos eléctricos", ha señalado el director financiero del Grup Volkswagen, Arno Antlitz.

Esta caída del beneficio apenas ha tenido impacto en la apertura de la sesión bursátil de este jueves para el Grupo Volkswagen, que ha caído en torno a un 1% al arranque de la jornada.

La facturación de Volkswagen creció un 0,6% entre enero y septiembre, hasta los 238.669 millones de euros, en tanto que su beneficio operativo se situó en 5.408 millones de euros, un 57,8% menos.