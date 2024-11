El sector de la moto y vehículos ligeros eléctricos se desploma un 46,2% en octubre, hasta 805 unidades

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros eléctricos se ha desplomado un 46,2% interanual en el mes de octubre, hasta matricular 805 unidades, según datos de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, (Anesdor) publicados este martes.

Así, según la asociación, estos datos contrastan con los datos generales del sector del mes de octubre que volvieron a ser positivos con un crecimiento del 6,3%, hasta las 22.356 unidades.

En cuanto a los datos del acumulado del año, la caída es del 39,6%, hasta las 7.792 unidades matriculadas. Datos que también contrastan con la situación general del sector en la que se han matriculado un total de 204.905 unidades.

El mercado de las motocicletas eléctricas registró en octubre un incremento del 50%, es decir 69 unidades matriculadas, siendo las cifras del acumulado también positivas con un crecimiento del 1,4% hasta las 645 unidades vendidas.

El escúter y el ciclomotor eléctrico, por su parte, registraron cifras negativas en octubre, con una caída del 61%, hasta las 392 unidades y del 48,3%, has las 166 unidades respectivamente. En el acumulado anual, el escúter y el ciclomotor caen en un 42,5% (3.770 vehículos) y en un 56,5% (1.872 vehícuslos), respectivamente.

En cuanto a los canales de distribución de la moto eléctrica (cómputo de ciclomotor, escúter y motocicleta), cerró en positivo el canal de alquiler con incremento del 57,9% hasta contar 30 unidades, mientras que particular y empresa registraron datos negativos con caídas del 10%, hasta las 460 unidades y del 83,7% (137 unidades) respectivamente.

En el acumulado de lo que va del año, el canal que menos caída refleja es el particular con un 12,2% (3.938 unidades), seguido de alquiler y empresa que caen un 58,2% (332 unidades) y un 67,6% (1.871 unidades), respectivamente.

Respecto al resto de vehículos de categoría L respecta, los microcoches cerraron octubre con 120 unidades matriculadas (+6,2%) y los triciclos lo hicieron con 47 matriculaciones (+1.075%).

En el acumulado, los triciclos crecen un 101% (402 unidades) y los microcoches caen un 3,6% (1.051 unidades). En cuanto al conjunto del sector, por Comunidades Autónomas, el ránking de matriculaciones lo lideran Cataluña (236 unidades), Madrid (148 unidades) y Andalucía (144 unidades).

"El sector continúa volcándose con la electrificación, la oferta es amplia y de calidad, pero el ciudadano no termina de decidirse. Los planes de incentivos no abarcan todas las modalidades de moto eléctrica, no se comunican bien, y su burocracia lleva a que el usuario tarde demasiado en obtener la ayuda solicitada. Impulsar la movilidad eléctrica no puede depender solo del sector, requiere mayor apoyo por parte de la Administración", reclama el secretario general de Anesdor, José María Riaño.