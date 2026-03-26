Archivo - El segunda mano impulsa las importaciones un 28% en 2025 y asienta a las subastas como motor de oferta - GANVAM - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado español de vehículos de ocasión mantiene un fuerte dinamismo, como refleja el crecimiento del 28% en las importaciones de turismos y vehículos comerciales de segunda mano durante 2025, hasta alcanzar las 172.504 unidades, según datos de la consultora MSI para la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam).

Estos datos se desprenden de la cuarta edición del informe sobre el valor de las subastas en el mercado de ocasión, donde se refleja que en el último año las operaciones de renting y 'rent a car' impulsaron la oferta de vehículos en una media del 12,5%.

Como consecuencia de la renovación de sus flotas, estas compañías inyectaron en 2025 cerca de 370.000 vehículos de hasta cinco años, contribuyendo a posicionar a España como un productor relevante de vehículos de ocasión de calidad.

En este contexto, las empresas de subastas se consolidan como un elemento clave para dinamizar el mercado, al actuar como puente entre la oferta procedente de flotas y los canales de comercialización. De hecho, el 65% de los vehículos subastados el pasado año procedía de procesos de desflote de compañías de renting y alquiler, lo que supone un incremento de seis puntos porcentuales respecto a 2024.

El peso de estas flotas explica también el rejuvenecimiento del parque subastado: el 48% de los vehículos tenía menos de cinco años y, en términos generales, el 70% contaba con una antigüedad inferior a diez años, detalla Ganvam.

Asimismo, el diesel continúa siendo la motorización predominante, con el 52% de las unidades, aunque pierde presencia frente a la gasolina y, especialmente, frente a los vehículos híbridos, que ya representan uno de cada diez modelos subastados.

MAYOR PROTAGONISMO DEL MERCADO NACIONAL Y DE LOS DISTRIBUIDORES

El informe refleja también la fortaleza del mercado interno. En 2025, el 80% de los vehículos subastados permaneció en España, mientras que el 15% se importó y solo el 5% se destinó a la exportación, lo que evidencia la capacidad de absorción de la demanda nacional.

Por otro lado, los distribuidores independientes reforzaron su papel como principales compradores en el canal de subastas. En concreto, adquirieron el 52% de los vehículos subastados el pasado año, cinco puntos porcentuales más que en 2024. Esta evolución se vincula a la creciente profesionalización del sector y a la expansión de redes comerciales por parte de grandes operadores especializados en vehículos de ocasión.

Desde el sector destacan que el vehículo usado se ha convertido en un pilar estratégico para la distribución automovilística, con un mercado más sólido y estable que el de vehículos nuevos y que ya ha recuperado niveles previos a la pandemia.

DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL GANAN TERRENO

La transformación digital continúa acelerándose en el ámbito de las subastas. En 2025, el 85% de las operaciones se realizó a través de canales online, consolidando este formato como el principal sistema de comercialización.

Además, el uso de inteligencia artificial para optimizar procesos y analizar lotes experimentó un notable crecimiento: el porcentaje de empresas que utiliza esta tecnología pasó del 25% en 2024 al 65% en 2025.