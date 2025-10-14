Sernauto rebaja sus previsiones de facturación para 2025 y estima una nueva caída de los ingresos

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sernauto ha revisado a la baja sus previsiones de facturación para el año 2025, a la espera de que sus ingresos caigan un 2% al cierre del año y el empleo un 1% con respecto a las cifras de 2024, siendo el segundo año consecutivo con bajada de cifras totales.

Estas cifras fueron compartidas por la asociación durante la reunión de su junta directiva, la primera bajo la presidencia de Javier Pujol. En dicho encuentro se puso de manifiesto la preocupación existente ante la "compleja" situación que atraviesan algunas empresas del sector por "la incertidumbre imperante y la bajada de volúmenes de producción en Europa".

"Como responsables del 75% del valor del vehículo y generadores de más de 325.000 empleos directos e indirectos en España, los proveedores de automoción han realizado durante los últimos años grandes inversiones destinadas a la electrificación y estas no se están rentabilizando al ritmo deseado, y dado que la demanda de esta tecnología en el mercado europeo no está respondiendo tal y como se esperaba", ha subrayado Sernauto.

En este contextio, Sernauto ha reclamado al Gobierno de España la "urgente necesidad" de poner en marcha el Plan Auto 2030, promovido por Anfac con apoyo del Ministerio de Industria, con medidas "firmes y concretas" para apoyar la industria de automoción "en estos momentos tan críticos".

"En España tenemos una industria de automoción puntera en el mundo que no podemos perder. Es el momento de apoyar un sector innovador y competitivo que garantiza el progreso y el bienestar social en nuestro país si no queremos perder todo lo conseguido durante décadas", ha afirmado el presidente de Sernauto, Javier Pujol.

Durante el transcurso de la reunión, se procedió a la elección de los vicepresidentes, cuyo mandato coincidirá con el del presidente. Estos son Ricardo Olalla, vicepresidente de Ventas de Soluciones de Movilidad de Bosch España; Benito Tesier, director general de Brembo; y Mireia Arroyo, directora corporativa de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de Gestamp.