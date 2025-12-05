Archivo - Recarga de coche eléctrico. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Solo un 9% de los españoles considera las ayudas como un motivo para el cambio de su vehículo, mientras que las averías o mal funcionamiento siguen siendo la principal razón para la renovación, según la edición 2025 del Foro de Movilidad de Alphabet (compañía de movilidad corporativa del Grupo BMW).

Este estudio se da en la misma semana en la que el Gobierno de España ha anunciado un plan de ayudas, el denominado Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros para incentivar la demanda de vehículos eléctricos.

"Esta desconexión es una señal clara para el Plan Auto 2030 de que, a pesar del anuncio de 400 millones de euros, la estrategia debe ir más allá de la mera existencia de los fondos", subraya el Foro.

Asimismo, el interés por el coche 100% eléctrico registra un descenso notable en 2025, y solo el 8% de los españoles lo compraría, frente al 13% de 2024. Las principales barreras citadas por los consumidores siguen siendo consistentemente el precio (28%), la autonomía limitada (26%) y la escasez de puntos de recarga (23%).

Estas cifras evidencian que, a pesar de los avances tecnológicos, los factores económicos y de infraestructura continúan siendo un impedimento crucial. Este escepticismo económico se refuerza con el dato de que el 51% de los ciudadanos no está dispuesto a pagar más por un coche eléctrico, y solo un 33% asumiría un sobrecoste de hasta 5.000 euros.

En tanto, el Foro de Alphabet señala que los españoles apuestan cada vez más por soluciones híbridas, siendo el vehículo híbrido la principal opción de compra para el 40% de los españoles.