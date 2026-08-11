S&P mejora la calificación de Pirelli a 'BBB' por una "importante" reducción de su apalancamiento

Archivo - Pirelli - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

S&P ha decidido este martes mejorar la calificación de Pirelli a 'BBB' debido a una importante reducción de su apalancamiento y a una sólida rentabilidad, con perspectiva estable ante los esfuerzos por mejorar aún más su estructura de costes.

En concreto, la agencia crediticia ha destacado que Pirelli ha logrado una desapalancamiento "sustancial". La deuda ajustada de Pirelli según S&P ha disminuido a aproximadamente 2.000 millones de euros a finales de 2025 desde los 2.700 millones de euros a finales de 2024 gracias a un fuerte flujo de caja operativo y a la conversión de su bono convertible de 500 millones de euros en acciones.

Además, la agencia anticipa que Pirelli mantendrá una rentabilidad sólida y estable, con un margen Ebitda ajustado del 21%-22% en 2026 y 2027, gracias a una mayor participación de neumáticos de alto valor en su cartera de ventas (82% en el primer semestre de 2026), algunos aumentos de precios y ahorros derivados de sus programas de eficiencia.

Del mismo modo, pronostica una ligera disminución de los ingresos de menos del 1% este año, ya que el mayor volumen de neumáticos de alto valor se verá contrarrestado por los efectos negativos del tipo de cambio y la disminución de las ventas de neumáticos estándar.

El grupo continúa operando en Rusia en cumplimiento con todas las regulaciones internacionales y posibles sanciones, en particular las de la Unión Europea. Todas las exportaciones de las dos plantas rusas se han suspendido y se han absorbido gradualmente mediante el aumento de la producción en las plantas de Pirelli en Rumania y Turquía.

"Por lo tanto, una posible venta o cese de la actividad tendría un impacto limitado en nuestros indicadores crediticios", ha añadido S&P, que apunta que las operaciones de Pirelli en Rusia representan una proporción baja de los ingresos totales del grupo.

De su lado, S&P espera un impacto limitado de los aranceles comerciales, dado que la mayoría de las importaciones de Pirelli en EE.UU. provienen de México, donde se aplica la exención arancelaria del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

S&P podría rebajar la calificación sobre Pirelli si sus indicadores crediticios se debilitaran debido a problemas operativos o a una política financiera más agresiva. Esto podría deberse a una fuerte contracción en los volúmenes de ventas o dificultades para trasladar la elevada inflación de costes. Por el contrario, considera que una mejora de la calificación es relativamente improbable, ya que dependería del firme compromiso de Pirelli de reducir su apalancamiento de forma sostenible.