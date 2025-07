La startup Liux ficha a Agustín Martín, ex presidente de Toyota España, como director de estrategia

La startup española Liux ficha a Agustín Martín, ex presidente de Toyota, como director de estrategia - LIUX

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La startup española de vehículos eléctricos Liux incorporará a su equipo a Agustín Martín como director de estrategia y miembro del comité de dirección, acompañando al consejero delegado de la compañía Antonio Espinosa de los Monteros en el arranque de la producción en serie y el lanzamiento comercial del Liux Big, entre otros.

Agustín Martín cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector, donde ha ocupado cargos de responsabilidad global en Toyota Motor Corporation. Ha sido presidente y consejero delegado de Toyota España, presidente y director general de Toyota Great Britain, y consejero delegado de Toyota Connected Europe, con base en Londres.

"Me ilusiona enormemente dar este nuevo paso en mi vinculación con Liux en esta etapa tan trascendental. Desde mi rol, espero poder aportar visión estratégica, experiencia industrial y mucha energía e ilusión para convertir a Liux en un actor relevante del futuro del automóvil", ha afirmado Agustín Martín.

Por su parte, Espinosa ha celebrado la incorporación de Martín, que ha apuntado que representa "exactamente" el tipo de liderazgo que necesitan en este momento. "Conoce como nadie el sector desde la perspectiva de un gran fabricante, pero tiene espíritu startup y una visión súper innovadora. Su criterio y liderazgo son un activo enorme para nuestra siguiente fase de industrialización y lanzamiento comercial", ha subrayado

Con esta incorporación, Liux refuerza su comité de dirección con un perfil estratégico de primer nivel internacional. La marca continúa su evolución hacia una estructura más madura, con una hoja de ruta que combina el crecimiento industrial, el despliegue comercial y el refuerzo de su propuesta tecnológica y sostenible.

La llegada de Agustín Martín viene precedida por los fichajes de otros perfiles clave que han reforzado recientemente la estructura de la compañía, como Jordi Cuesta, ex director general de BYD para España y Portugal, que lidera el área comercial.

Además, Liux cuenta en su accionariado y comité de asesores con perfiles como Ignacio Rivera, presidente de Estrella Galicia; Alejandro Agag, fundador de la Fórmula E; Othman Ktiri, fundador y consejero delegado de OK Mobility; Martín Umarán, fundador de Globant; Jim Crosbie, ex director de producción de Toyota Europa; Cecilia Boned, presidenta de BNP España; o Eduardo Díez-Hochleitner, ex presidente de Másmóvil.