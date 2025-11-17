Stellantis nombra director de Motorsport a Olivier Jansonnie

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha nombrado a Olivier Jansonnie como director de la división Motorsport, con efecto desde el 31 de enero de 2026, en sustitución de Jean-Marc Finot, quien ha tomado la decisión de jubilarse, y con quien trabajará durante este período de transición.

Jansonnie reportará a Emanuele Cappellano, director de Stellantis de Europa Extendida, Marca Europeas y Stellantis Pro One, European Brands and Stellantis Pro One.

Graduado en la Centrale-Supélec, Olivier Jansonnie cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en el mundo del automóvil liderando equipos técnicos en diferentes categorías de LPM1 LMP1, Hypercar, DTM, WRC, WRX y Cross-Country.

El nuevo responsable de Stellantis comenzó su carrera en Peugeot Sport en 1998 y se incorporó a Mitsubishi en 2003 liderando el desarrollo del Lancer WRC. En 2012, se convirtió en jefe de desarrollo de vehículos en BMW, supervisando la Oficina de Diseño, Aerodynamics development and Quality engineering para todas las actividades de competición de BMW Group.

A continuación, en 2016, volvió a Peugeot Sport como Technical Director & Automotive Project Director, dirigió el equipo técnico de los programas Peugeot Sport: Cross-Country (Dakar), WRX y e-WRX. Desde 2020, lidera el programa Endurance de Stellantis Motorsport mientras es el director de equipo del Peugeot Total Energies Team.

"Estoy encantado de tener a Olivier Jansonnie al frente de Stellantis Motorsport en Europa. Su sólida experiencia y amplio conocimiento de todas las actividades racing desempeñarán un papel fundamental en el apoyo a cada marca involucrada en competición", ha declarado Cappellano.

Por su parte, Jansonnie ha subrayado que su "clara" misión es cultivar el talento y la experiencia que mantendrán a sus marcas a la vanguardia de la innovación y el rendimiento. Respaldado por nuestros equipos apasionados, competitivos y talentosos, estoy listo para asumir este desafío con determinación y hacer que nuestros colores brillen más que nunca", ha afirmado.