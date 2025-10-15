Telpark ofrece recarga gratuita para vehículos eléctricos en 14 ciudades con el apoyo de Aedive

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los clientes de hasta 14 ciudades españolas que carguen su vehículo en aparcamientos de Telpark podrán hacerlo de manera totalmente gratuita entre el 20 y el 26 de octubre, a través de una iniciativa de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) que cuenta con la colaboración de distintos ayuntamientos y asociaciones de comerciantes locales.

En concreto, las localidades que se benefician de esta iniciativa son Bilbao, Granada, Gijón, Salamanca, Marbella, Jerez, Almería, Huelva, Guadalajara, Sant Cugat, Benidorm, Majadahonda, Segovia y Ávila.

El objetivo de este plan es favorecer una movilidad eléctrica accesible y habitual en las ciudades, que contribuya al desarrollo de un modelo de transporte más limpio.

Telpark dispone de una red de más de 1.300 puntos de recarga en España y Portugal. Para la iniciativa, habilitará un total de 216 cargadores de carga semirrápida con potencias de hasta 22 kW, distribuidos en las 14 ciudades participantes. Además, se dispondrá de carga gratuita en los 15 equipos de carga rápida (DC) ya instalados en Marbella, Ávila, Bilbao, Segovia, Gijón, Granada y Huelva, capaces de alcanzar hasta 120 kW, que suman al menos 34 tomas operativas.

Todos los puntos de recarga estarán integrados en la app Telpark, que permite localizar, reservar, recargar y pagar desde el móvil, sin necesidad de gestiones adicionales.

En palabras del director de Operaciones de Telpark, Ignacio Merry del Val, esta campaña es "un paso más" en su estrategia por facilitar el acceso a la movilidad eléctrica. "Con Telpark, ya no necesitas un cargador propio, sino que tienes a tu alcance una red amplia y cercana que te permite recargar de forma sencilla, asequible y disponible cuando más lo necesitas", ha afirmado.

Por su parte el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía, ha declarado que la propuesta de Telpark acerca la movilidad eléctrica a los ciudadanos y diluye "uno de los prejuicios más habituales sobre la recarga de vehículos eléctricos, haciéndola más accesible y sencilla".