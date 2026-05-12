Archivo - Tesla dedicará más de 210 millones de euros para duplicar su producción de baterías en Alemania - Patrick Seeger/Deutsche Presse-A / DPA - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla invertirá cerca de 250 millones de dólares (unos 213,1 millones de euros) para ampliar la capacidad de producción de celdas de batería en su planta de Gruenheide, situada a las afueras de Berlín, según anunció la compañía este martes.

En concreto, la inversión permitirá elevar la capacidad de producción anual hasta los 18 gigavatios hora (GWh) en el complejo ubicado al sureste de la capital alemana. Actualmente, la instalación cuenta con una capacidad aproximada de 8 GWh.

Con esta ampliación, la compañía dirigida por Elon Musk más que duplicará la capacidad de fabricación de celdas de batería de su fábrica alemana, uno de los principales centros de producción de la firma en Europa.

La planta de Gruenheide, inaugurada en 2022, se ha convertido en una instalación estratégica para las operaciones europeas de Tesla, tanto por la fabricación de vehículos eléctricos como por el desarrollo de componentes clave para sus baterías con el fin de abaratar el precio final de los modelos de la marca y convertirlos más accesibles al mercado general.