Tesla desvela especificaciones europeas del Semi y confirma entregas en 2027

Tesla Semi - TESLA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha revelado las especificaciones europeas del Semi, su camión totalmente eléctrico diseñado para el transporte de larga distancia, cuyas entregas en el continente están confirmadas para 2027, a la espera de conocer más detalles comerciales en los próximos meses.

La versión europea del Semi ofrece una autonomía estimada de 550 kilómetros y un consumo energético de 1,0 kWh/km. Gracias a la red de Megacarga de Tesla, el vehículo puede recuperar el 60% de la autonomía en apenas 30 minutos, con potencias de carga de hasta 800 kW.

El tren motriz incorpora tres motores independientes en los ejes traseros, con una potencia de tracción de hasta 800 kW. El peso en vacío se sitúa por debajo de los 9.100 kg, con un peso bruto combinado de 40 toneladas y una toma de fuerza eléctrica (ePTO) de hasta 25 kW.

Los motores independientes proporcionan un par instantáneo y una gran potencia a cualquier velocidad, lo que permite a los conductores incorporarse al tráfico con seguridad y afrontar pendientes exigentes con confianza.

La propulsión eléctrica ofrece una transmisión de potencia suave y predecible, sin el ruido ni las vibraciones de un tren motriz diésel tradicional.

REDUCCIÓN DE COSTES Y MANTENIMIENTO

El Semi está diseñado para mejorar la rentabilidad del transporte por carretera con un menor coste energético por kilómetro en comparación con los motores diésel en muchos casos de uso. Su menor necesidad de mantenimiento se debe a que tiene menos piezas móviles y no requiere postratamiento del diésel.

Además, incorpora diagnóstico remoto y actualizaciones de software inalámbricas para la mejora continua del vehículo, mayor tiempo de actividad y una experiencia de servicio más sencilla durante toda su vida útil.