Tesla retira del mercado más de 23.000 Cybertrucks por problemas en el limpiaparabrisas y carrocería

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha retirado del mercado 23.071 camionetas eléctricas Cybertruck en Estados Unidos por una falla en los limpiaparabrisas que reduce la visibilidad de los conductores y problemas en la carrocería de los vehículos, según ha informado este martes la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés).

"Una corriente eléctrica excesiva puede provocar que falle el controlador del motor del limpiaparabrisas delantero", ha comentado el regulador de la seguridad en carretera estadounidense en su carta de reconocimiento.

Este anuncio se produce después de que la automovilística retirara casi 4.000 Cybertrucks en abril para reparar una almohadilla del pedal del acelerador que podría soltarse y quedarse atascada en el interior del vehículo.

El fabricante, de momento, no ha informado de cuándo se reanudarán las entregas mientras tratan de arreglar los problemas mecánicos de estos vehículos denunciados por varios usuarios que, ahora, critican también la dilatación de los procesos de recogida de coches por parte de la marca para su reparación.

En la actualidad, el Tesla Cybertruck se puede comprar por casi 61.000 dólares (56.781 euros), aunque no se va a vender en Europa porque no cumple con la normativa de circulación, similar en la mayoría de los países de la Unión Europea. No obstante, el modelo sí se está exponiéndose en varios puntos de España.

Las acciones de Tesla se mantienen estables en los compases previos al inicio de la sesión de este martes en el Nasdaq sobre los 182,58 dólares (unos 170,26 euros por título). La capitalización del grupo se ha desplomado casi un 25% en el año.