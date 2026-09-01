Toyota repite como marca más vendida en agosto en España

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MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha vuelto a repetir en agosto como la marca más vendida en el mercado automovilístico español, con 7.125 matriculaciones de sus modelos en el octavo mes del año, lo que le permite consolidarse como la firma más popular en el conjunto del 2026, tras sumar ya más de 71.500 registros en los ocho primeros meses del ejercicio.

Según han divulgado este martes las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), el desempeño de Toyota atiende a las buenas cifras de matriculaciones de varios modelos de la compañía en agosto, como el Toyota Corolla o el Toyota Yaris, el segundo y tercer coche más vendido, respectivamente, en el octavo mes de 2026.

A su vez, el Toyota C-HR o el Toyota Yaris Cross se sitúan entre los diez modelos más vendidos del mes (en séptima y décima posición), al tiempo que figuran en el 'top 10' del año, en cuarto y noveno puesto, respectivamente.

VOLKSWAGEN Y KIA COMPLETAN EL PODIO DE AGOSTO

En segunda posición en agosto se ha situado Volkswagen, con 4.791 matriculaciones en el mes. En el acumulado del año, la marca alemana también figura en segundo lugar, con 52.496 unidades comercializadas. Le sigue Kia, con 4.044 registros en agosto.

Seat y Renault, dos marcas con gran tradición en España, completan el 'top 5' de agosto, con 3.871 y 3.700 anotaciones. Completan el 'top 10' las marcas Dacia, BYD (que irrumpe con fuerza en el último mes, con más de 3.000 comercializaciones), Hyundai, Mercedes-Benz y BMW.

Pese a arrebatarle la tercera posición en agosto, Kia cae al quinto lugar en el acumulado del año (43.887 unidades), por detrás de la marca catalana y Renault, que completan de nuevo el 'top 5', con 47.829 y 47.264 registros, respectivamente. El 'top 10' hasta agosto queda formado por Dacia, Peugeot, Hyundai, Mercedes-Benz y BMW.