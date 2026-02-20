UGT organiza asambleas sobre el proceso de contratación de PowerCo y las oportunidades de empleo industrial

Archivo - Vigas en un terreno en obras y construcción, durante una visita a la gigafactoría PowerCo, a 24 de noviembre de 2025, en Sagunt - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT ha celebrado en València una asamblea informativa dirigida a trabajadores y trabajadoras interesados en el proceso de contratación de PowerCo, la compañía dedicada a la fabricación de baterías para el grupo Volkswagen ubicada en Sagunto (Valencia).

El sindicato celebrará nuevas asambleas informativas el próximo lunes 23 en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto, en dos sesiones programadas a las 11 y a las 18 horas, con el objetivo de trasladar esta misma información a los interesados de la comarca.

El encuentro de València, organizado este pasado jueves, contó con la participación de responsables sindicales que abordaron tanto las condiciones laborales como el contexto industrial y empresarial del proyecto, informa la organización sindical.

En primer lugar, el responsable de Acción Sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT FICA PV, Paco Ballester, trasladó información detallada sobre el convenio estatal de la industria química, haciendo especial referencia a sus tablas salariales y al marco normativo que resultará de aplicación.

A continuación, la presidenta del comité de empresa de PowerCo por UGT FICA PV, Iciar Montes, expuso las principales características de la actividad de fabricación de baterías, así como los aspectos más relevantes a tener en cuenta para el desempeño profesional en la compañía.

Posteriormente, el miembro del comité de empresa de Seat y responsable de Acción Sindical de UGT FICA Catalunya, José Bastidas, contextualizó el proyecto dentro del grupo Volkswagen, detallando el funcionamiento de su consejo de supervisión y compartiendo la experiencia sindical en Seat en Catalunya.

La asamblea concluyó con la intervención de la secretaria general de UGT FICA PV, Rosa Benítez, quien subrayó el compromiso del sindicato con la empresa y con la Generalitat para favorecer la recolocación de trabajadores y trabajadoras procedentes de distintos sectores industriales, especialmente de la automoción.

En esta línea, la responsable sindical destacó la importancia del reconocimiento de certificados de profesionalidad de diferentes familias industriales, que permiten acreditar la experiencia y las competencias adquiridas, complementadas con formación específica vinculada a estos certificados.

Tras las intervenciones se abrió un turno de debate en el que se resolvieron dudas y se recogieron situaciones concretas que se abordarán en próximas fechas.