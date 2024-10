UGT reclama los fondos Red para el sector del automóvil ante las dudas que plantea la transición al modelo eléctrico

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT exigirá al Gobierno de España la activación inmediata del mecanismo Red para mejorar las perspectivas del sector del automóvil ante las dudas que advierte en el proceso de conversión al vehículo eléctrico, tanto por el lento despliegue de las infraestructuras necesarias --el pago y la recarga--, como porque ahora considera que "resulta discutible" que el coche de carburante vaya realmente a desaparecer.

"Esos fondos nos van a permitir hacer un proceso de reconversión en mejores condiciones y dar atención en el supuesto de que haya algún sector, ya sea en el ámbito general o en el de una comunidad autónoma o incluso una empresa que los necesite", ha indicado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, antes de participar este lunes en Zaragoza en un reunión de delegados junto al secretario general de UGT Aragón, Juan José Arceiz, quien ha mostrado su preocupación por la situación "valle" que vive el sector del automóvil.

"En los dos próximos años, hasta que se termine de adjudicar toda la plataforma de Stellantis puede ser un momento valle para el sector y deberíamos estar preparados para que, cuando arranquen esas nuevas plataformas, no se haya quedado nadie atrás y el sector siga siendo tan pujante como es ahora mismo", ha avisado.

Al respecto de ese periodo de transición, el líder de la UGT en Aragón ha sacado también a colación la herramienta de los expedientes de regulación temporal de empleo: "Estamos todavía sin terminar de arrancar el coche eléctrico mientras dejamos de fabricar coches térmicos, por lo tanto es un momento que se puede complicar y por eso queremos hacer propuestas en la línea de si aplicamos ERTEs o si hablamos de ese plan Red que contiene la reforma laboral",

En el contexto de una reducción aproximada del 25% del empleo a que se ve abocado el sector por la reconversión al vehículo eléctrico, Álvarez ha llamado la atención de la falta de medidas para acompañar ese despliegue del coche eléctrico: "En España se han visualizado mucho las fechas del final de los coches de carburación, pero ello no ha venido acompañado de infraestructuras y hoy aquí es mucho más difícil la recarga de un coche eléctrico que en Portugal. Y todavía no tenemos cerrado un sistema único del pago de la recarga", ha criticado.

Además, ha puesto en cuestión que el coche de carburación vaya a desaparecer: "Creo sinceramente que hoy ya todo es mucho más discutible que hace unos años. Ya veremos si desaparece, porque hay tecnología que empieza a visualizar que el coche de carburación se puede hacer con muy poca incidencia desde el punto de vista medioambiental", ha planteado.

Unas dudas ante las que considera que España poco puede hacer: "Tenemos un altísimo nivel de producción de coches, pero en realidad multinacionales propias solo hay una y a medias. Visto cómo estamos, los fondos de Next Generation nos han venido a salvar la vida. Porque poder mantener este sector sin una inyección de dinero tan importante como la que se ha hecho, sin empresas multinacionales propias para poder poner en marcha en nuestro país los diseños de coches, realmente creo que es para nota", ha resaltado.

En todo caso, ha lamentado la subida de los aranceles establecida por la UE: "Somos un país con bastante mala suerte, porque la subida de los aranceles al coche eléctrico en Europa, a nosotros fundamentalmente nos perjudica, porque hay un coche que es tecnología española, europea, que, finalmente, se llevó a fabricar a China, pero que, en realidad, es un coche 100% español, desde el punto de vista tecnológico, que va a sufrir esas tasas, de manera injusta, y que, seguramente, tendrá repercusiones sobre Seat, que es la empresa que está en este proceso, teniendo en cuenta que, además, el coche, en unos años, se va a producir en España", ha explicado.

TECNOLOGÍA A TIEMPO PARA COMPETIR CON TURQUÍA Y ASIA

Por su parte, Arceiz ha asegurado que el objetivo principal del sindicato es que "no se pierda empleo": "En Aragón tenemos por ejemplo un potente sector de carrocerías que no tiene por qué verse afectado por la reconversión y para el resto están los ERTEs, pero en el observatorio del automóvil tenemos que ver qué dibujos tenemos del coche térmico y del eléctrico, qué piezas desaparecen y, sobre todo, tenemos que dotar a nuestras empresas para que puedan obtener tecnología con la que competir con el norte de África y Turquía".

Para ello, el líder sindical de UGT Aragón se ha acordado de la ayuda europea: "No estaría de más que esos fondos Next Generation, que todavía están sin repartir, que se repartan, pero dirigidos a comprar nueva tecnología, porque otra cosa que estamos diciendo es que no podemos ponernos ahora a diseñar tecnología, no podemos, porque no nos da tiempo. En dos años van a tener que estar todas las piezas repartidas y una de dos, o se compra la tecnología y se instaura en las empresas, o no llegaremos a tiempo de que puedan competir con los rivales", ha advertido.