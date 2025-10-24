Valeo sube más de un 10% en Bolsa tras confirmar previsiones para 2025

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del fabricante de componentes para vehículos Valeo se han disparado un 10,81%, hasta 12,15 euros, en la sesión bursátil de este viernes, después de que la compañía haya confirmado sus previsiones para el conjunto del año 2025, en el que prevé que las ventas se sitúen en torno a los 20.500 millones de euros y el margen del resultado bruto de explotación (Ebitda) entre el 13,5% y el 14,5%.

"Estos objetivos se basan en los aranceles y las restricciones comerciales vigentes al 1 de octubre de 2025. No consideran ninguna otra perturbación que pueda producirse, en particular en lo que respecta a los controles de exportación del mercado automotor, que podría afectar la producción o las ventas minoristas en las principales regiones automotrices", ha apuntado la compañía en su informe de resultados correspondiente al tercer trimestre.

A su vez, Valeo ha informado que ha logrado unas ventas de 15.657 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una caída de la facturación del 3% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado este jueves la compañía francesa, al cierre de la sesión bursátil.

Por mercados, el 50% de las ventas se dieron en Europa, donde su cifra de negocio se elevó un 2% interanual. De su lado, la facturación en Asia se contrajo un 2% y en Norteamérica un 3%. Mientras, en Sudamérica, que representa tan solo el 2% de sus ventas, la cifra de negocio creció un 9%.

Por divisiones, las ventas en Power cayeron un 2%, hasta 8.002 millones de euros; en Brain un 4% interanual, hasta 3.632 millones de euros; y en Light hasta un 3%, quedándose en una cifra de negocio para este área de 4.010 millones de euros.

En lo que se refiere al tercer trimestre, Valeo ha ingresado 4.997 millones de euros, lo que supone un incremento de la cifra de negocio del 0,6% respecto al mismo período de 2024.

Por área geográfica, Europa superó la producción automotriz, mientras que China mostró un mejor desempeño, reduciendo significativamente la brecha de rendimiento frente al mercado chino.