Las ventas de coches en Italia caen un 0,5% en 2024, hasta los 1,55 millones de unidades

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de coches en Italia han caído un 0,5% en 2024 respecto a las registradas en año anterior, llegando a las 1,55 millones de unidades nuevas comercializadas en todo el año pasado, por debajo de las expectativas del mercado, según detalla la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por su siglas en italiano).

Las cifras anuales de ventas de vehículos en el país transalpino fueron también un 18,7% más bajas que las anotadas antes de la pandemia, en 2019, en concreto, 358.000 unidades menos. Solo en el mes de diciembre, las matriculaciones de turismos y todo terrenos en Italia cayeron un 4,9% interanual, hasta las 105.715 unidades de unidades.

Las matriculaciones de vehículos eléctricos de batería (BEV) se situaron en diciembre en el 5,5%, dato ligeramente superior al 5,3% de noviembre, pero inferior al 6% de diciembre de 2023.

La Unrae señala que 2024 fue "un año perdido" en este aspecto, y que la transición hacia una movilidad sin emisiones no muestra signos de acelerarse. Así, 2024 cierra con una cuota de BEV del 4,2%, similar a la de 2023.

Por su parte, los coches híbridos echufables (PHEV) alcanzan el 3,4% en diciembre, con un ligero aumento respecto a noviembre, pero un descenso anual, con una participación global para 2024 que queda en el 3,3%, inferior al 4,4% del año anterior. La cuota total de vehículos electrificados (ECV) en 2024 se sitúa en el 7,5%, frente al 8,6% en 2023.

Los híbridos (HEV), de su lado, ganan 4 puntos en todo el año y cerrarán 2024 con un 40,2% de cuota (40,7% en diciembre), con un 11,8% para los híbridos "full" y un 28,4% para los "híbridos suaves".

Entre el resto de combustibles, en diciembre los coches de motor de gasolina cerraron 2024 con un ligero crecimiento en volumen y cuota de hasta un 29% de participación de mercado (+0,8 puntos), mientras que el último mes del año marcó un descenso en las matriculaciones y cayó hasta el 28,1% del total (-1,9 pp).

El diésel, por su parte, retrocede hasta el 13,9% de cuota en el conjunto de 2024 (-3,9 p.p.), y bajando en solo en el último mes del año 2,5 puntos hasta el 13,1%. Los vehículos de GLP cierran 2024 en el 9,4% de cuota de mercado (+0,3 p.p.), 9,2% en diciembre (+0,1 p.p.).

FIAT CIERRA 2024 EN EL PRIMER PUESTO EN ITALIA

La marca más vendida en Italia a cierre de año fue Fiat. La marca italiana de grupo Stellantis, consiguió matricular el año pasado 143.867 unidades, una caída del 17,6%, respecto a 2023. Solo en el mes de diciembre, la marca matriculó 6.196 unidades, un 41,15% menos que el año anterior siendo apenas la quinta marca por volumen de ventas en su país de origen.

El segundo puesto del año se lo lleva la japonesa Toyota, que a cierre de 2024 consiguió matricular en Italia 122.946 unidades, un 24,55% más que el año anterior. Solo en diciembre, la marca alcanzó las 9.289 matriculaciones (+29,21%) colocándose también en el segundo puesto del mes. El podio del año, sin embargo, lo cierra Volkswagen, que en el país transalpino matriculó 121.288 vehículos (-1,25%) y solo en el doceavo mes del año consiguió el primer puesto con 10.296 automóviles comercializados (-4,72%).

Por otro lado, el modelo más popular en el mercado italiano ha sido el Fiat Panda, consiguiendo matricular 99.871 unidades en 2024. A este le siguieron el Dacia Sandero con 60.380, y el Jeep Avenger, con 41.184.

Solo en el último mes del año, el Fiat Panda fue el modelo más vendido asimismo, con 4.491 unidades, seguido del Dacia Sandero (3.277 unidades) y el Citroën C3 (2.932 unidades).

"INSOSTENIBILIDAD DE LOS OBJETIVOS DE EMISIONES 2025"

Finalmente, la Unrae ha querido destacar en la publicación que la baja penetración de los vehículos eléctricos sigue planteando serias preocupaciones sobre la consecución de los objetivos de reducción de emisiones marcados por la normativa europea.

La Unrae subraya "la insostenibilidad de los objetivos vigentes a partir de 2025", que podrían implicar sanciones para los fabricantes estimadas por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea) en unos 16.000 millones de euros sólo en el primer año.

"No podemos aceptar que una política fragmentada y descoordinada, tanto a nivel europeo como italiano, se convierta en una carga económica tan perjudicial para los fabricantes", señala el presidente de la Unrae, Michele Crisci.

El presidente de la asociación añade que "no hay duda de que el Pacto Verde no es la causa de la crisis del automóvil en Europa, sin embargo, en este sentido no podemos evitar subrayar firmemente cómo la escasez y la falta de homogeneidad de los instrumentos de incentivos, la fiscalidad de los automóviles y la disponibilidad de infraestructuras adecuadas han frenado evidentemente el mercado en relación con el desarrollo previsto de nuevas tecnologías con emisiones cero y muy bajas".

En este sentido, la patronal italiana recuerda que la Comisión Europea ha anunciado el lanzamiento de un 'Diálogo Estratégico sobre el futuro de la industria automovilística europea' previsto para enero de 2025.

Esta iniciativa involucrará a los principales actores con el objetivo de definir e implementar medidas concretas para fortalecer la competitividad del sector, abordar los desafíos de la descarbonización con un enfoque tecnológicamente neutral y apoyar el empleo y modernizar el marco regulatorio.