Archivo - Las ventas de vehículos en Alemania crecen un 7,8% en octubre, hasta las 250.133 matriculaciones. - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en Alemania han aumentado un 7,8% en octubre respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 250.133 turismos, según ha informado este miércoles la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán).

El 65,6% (+5,9%) de los nuevos vehículos se matricularon a nombre de usuarios comerciales y el 34,4% (+11,8 %) fueron adquiridos por usuarios particulares.

En el acumulado de los diez primeros meses, las ventas de turismos en Alemania apenas se elevan un 0,5%, tras matricular 2,36 millones de vehículos.

LAS VENTAS DE VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS SUPERAN LAS 80.000 ENTREGAS

En el último mes de octubre, el mercado alemán vio como las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) superan las 80.000 matriculaciones. En concreto, se entregaron 30.946 híbridos enchufables, un 60% más que hace un año y con una cuota de mercado del 12,4%. De igual forma, se comercializaron 52.425 vehículos nuevos eléctricos de batería, alcanzando una cuota de mercado del 21% y crecimiento del 47,7%.

Por su parte, 70.652 automóviles estaban equipados con propulsión híbrida, un aumento del 19,5% respecto al mismo mes del año pasado, y una participación del 28,2% en cuota de mercado. De igual forma, 932 vehículos propulsados por gas licuado de petróleo (GLP) se comercializaron en el mes, un 10,4% menos que hace un año y apenas una representación del 0,5%.

Mientras, 64.706 automóviles estaban equipados con motores de gasolina, un 12,9% menos que el año anterior y una participación del 25,9%. Finalmente, 30.462 vehículos diesel están recién registrados, aunque sus datos en octubre disminuyeron un 15,8% y tuvieron una participación del 12,2%.

LOS MODELOS HÍBRIDOS SIGUEN SIENDO LOS MÁS DEMANDADOS EN ALEMANIA

Los turismos con propulsión híbrida no recargable siguen siendo hasta octubre la motorización más apreciada por los conductores alemanes. Sus registros vencen a las ventas de modelos gasolina, con un total de 673.922 unidades comercializadas y una cuota del 28,6%, por delante de las ediciones gasolina, que se anotan 654.657 operaciones (27,7%).

La suma de las unidades electrificadas casi rozan un tercio de las ventas hasta octubre en el mercado germano, con 683.333 y una cuota conjunta acumulada del 29,1% de las ventas globales. De ellas, 248.706 son de coches con motorización híbrida enchufable (un 63,4% más que hace un año) y 434.627 de propulsión 100% eléctrica (un 39,4% más).

Las ventas de unidades diésel se desploman un 18,6% en el acumulado hasta octubre, con 338.463 comercializaciones, al igual que las de gas licuado de petróleo (-14,8%) hasta las 11.656 matriculaciones.

VOLKSWAGEN SUPERA LAS 450.000 VENTAS EN ALEMANIA HASTA OCTUBRE

En los primeros diez meses del año, Volkswagen es la marca más popular del mercado alemán, con 468.902 unidades entregadas y un progreso del 4,5% sobre el año pasado. Además, la compañía fue la más destacada del mes de octubre, con 48.274 ventas, un 9,9% más en valores interanuales, superando con mucha diferencia las ventas de Mercedes (24.225, +4,3%) y BMW (23.563, +24,3%).

Esto hace que en el mercado germano, hasta octubre, uno de cada cinco vehículos vendidos haya sido bajo la marca Volkswagen. Sus números superan a Mercedes, que ha registrado 215.323 transacciones (+2,1%); BMW, con 205.163 entregas (+8,7%); Skoda, con 187.944 pedidos (+8,8%); y Audi cierra el 'top 5', con 165.066 registros (-2,1%).