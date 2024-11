Volkswagen logra en octubre su mayor cuota de mercado en Europa en tres años, según Jato Dynamics

Las matriculaciones de Tesla caen un 24% interanual y el volumen de marcas chinas crece un 24%

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen se ha situado en la primera posición de ventas en octubre en el mercado europeo, con más de 287.000 matriculaciones, un 11% más que en el mismo mes del año anterior, según destaca un análisis de la empresa de datos del sector, Jato Dynamics.

Así, la cuota de mercado del fabricante, que en estos momentos se enfrenta a una crisis en Alemania por el posible cierre de sus plantas ante la baja demanda de los modelos de su marca homónima, ha conseguido el mes pasado una cuota de mercado récord del 27,6%, la más alta en tres años.

"A pesar de los retos a los que se enfrenta actualmente el Grupo Volkswagen, está teniendo un buen rendimiento y sigue marcando la pauta en muchos segmentos", explica el analista global de Jato Dynamics, Felipe Muñoz. Además, señala que el grupo alemán consiguió este resultado en gran medida gracias a sus coches totalmente eléctricos, ya que con el Skoda Enyaq logró el primer puesto del 100% eléctrico más vendido en Europa, superando al Model Y de Tesla.

Asimismo, las matriculaciones del Volkswagen ID.4 aumentaron un 24%, y el ID.7 registró más de 5.000 unidades. A pesar de este "sólido rendimiento" de los vehículos eléctricos para el Grupo Volkswagen, los coches de gasolina y diésel representaron más de las tres cuartas partes de sus matriculaciones en octubre.

STELLANTIS Y TESLA CAEN

Por otro lado, el análisis de Jato Dynamics también destaca que, a pesar de ser el segundo fabricante más vendido el mes pasado, Stellantis experimentó una caída del 17% en términos interanuales en sus matriculaciones. Sin embargo, las ventas de sus vehículos eléctricos aumentaron un 5%, mientras que las de sus vehículos de gasolina, diésel e híbridos enchufables cayeron un 13%, 25% y un 63%, respectivamente.

Al final, la cuota de mercado del grupo multinacional "sigue cayendo considerablemente", algo que Muñoz atribuye a que "muchas de sus marcas necesitan renovar su oferta".

Las matriculaciones del fabricante de vehículos eléctricos, Tesla, también se han visto reducidas en octubre, en concreto, un 24% en términos interanuales, quedando en la posición 21 de las marcas más vendidas en Europa.

Su vehículo Model Y logró posicionarse como el segundo modelo eléctrico más vendido en el mes pasado en Europa, con 8.795 unidades, sin embargo, esto fue un 18% menos que en el mismo periodo del año anterior.

TOYOTA Y GEELY OBTIENEN BUENOS RESULTADOS EN OCTUBRE

Además, desde Jato Dynamic destacan los buenos resultados obtenidos por Toyota y el grupo chino Geely. En octubre, el fabricante japonés aumentó sus matriculaciones un 13% interanual, hasta las 77.463 matriculaciones, gracias a la continua popularidad de su modelo Yaris (+46%), que consiguió matricular 15.997 unidades, así como de su C-HR de segunda generación, del cual comercializó 11.180 (+21%).

En el caso del Grupo Geely, tanto los vehículos eléctricos como los híbridos enchufables obtuvieron buenos resultados, responsables del 39% y el 31% de sus matriculaciones el mes pasado, respectivamente. Tanto Volvo como Polestar también experimentaron aumentos considerables en las matriculaciones el mes pasado.

EL VOLUMEN DE LAS MARCAS CHINAS CRECE UN 24%

En este sentido, Jato Dynamics resalta que el volumen de las marcas de automóviles chinas aumentó un 24% interanual. En un mercado europeo que en octubre se mantuvo estable, con 1,04 millones de unidades matriculadas, un 0,1% menos que en el mismo mes del año anterior, los fabricantes chinos registraron resultados dispares.

SAIC Motor, propietaria de MG y Maxus, registró 18.300 nuevos vehículos en octubre, lo que supone una caída del 8%. Por el contrario, BYD tuvo un mes fuerte debido al rendimiento de sus coches eléctricos, así como a la introducción de sus modelos híbridos enchufables, registrando 4.600 vehículos eléctricos puros y 1.000 vehículos híbridos enchufables.

Las marcas de Chery, Jaecoo y Omoda también registraron buenos resultados el mes pasado. En la actualidad, estas marcas están presentes principalmente en Italia, Polonia, España y el Reino Unido.

OFERTAS PARA LIQUIDAR STOCK Y LOS ELÉCTRICOS CRECEN UN 6,7%

Por último, el análisis de Jato Dynamics detalla que en lo que va de año, las matriculaciones de turismos alcanzaron las 10,76 millones de unidades, un 1,1% más que en el mismo período del año anterior.

Para el analista de la empresa de datos, Felipe Muñoz, esto no marca una recuperación del mercado. "A medida que nos acercamos al final del año, los fabricantes de automóviles están implementando cada vez más descuentos y ofertas para liquidar el stock no vendido. Esto está ayudando a que las cifras de matriculaciones se estabilicen y no debe confundirse con un indicio de recuperación del mercado", ha indicado.

Por otro lado, las matriculaciones de vehículos eléctricos aumentaron un 6,7% en comparación con octubre de 2023, lo que impulsó las cifras de ventas generales el mes pasado.

Las matriculaciones de coches de gasolina aumentaron un 0,7%, mientras que las cifras de vehículos diésel e híbridos enchufables cayeron un 8,1% y un 7,2%, respectivamente.

En octubre, los coches de gasolina fueron los más populares entre los consumidores europeos, seguidos de los vehículos eléctricos puros. "El buen desempeño de los vehículos eléctricos en Europa es una buena noticia, en particular para aquellos fabricantes que ya cuentan con una amplia oferta de vehículos eléctricos", ha añadido Muñoz.

EL DACIA SANDERO, EL MÁS VENDIDO

En cuanto a modelos, el Dacia Sandero mantiene su posición como el vehículo más vendido el mes pasado, a pesar de una caída en las matriculaciones del 2,7%. El Peugeot 208 ocupó el segundo lugar en el ranking, con un aumento en las matriculaciones del 41%.

Otros actores clave el mes pasado fueron el Volkswagen Golf (+34%) y Tiguan (+72%), el Toyota Yaris (+46%) y el Dacia Duster (+44%). El BMW X1 (+54%), el Skoda Enyaq (+44%), el Karoq y el Kodiaq también tuvieron un desempeño sólido en octubre.

El Volvo EX30 registró más de 5.300 unidades, el Porsche Macan registró un aumento de unidades del 142% debido a su nueva generación eléctrica y el Fiat/Abarth 600 experimentó un aumento en las unidades, de 304 en octubre de 2023 a más de 4.169 unidades el mes pasado.