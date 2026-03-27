Unas 2.000 empresas de la Región se beneficiarán de las medidas de la Comunidad para combatir los efectos de la guerra

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón - CARM

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paquete de ayudas de 10 millones de euros anunciado este jueves por la Comunidad para amortiguar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio beneficiará a un total de 1.948 empresas de la Región de Murcia a través de diversas líneas de actuación del Instituto de Fomento (INFO).

En el desglose técnico de las ayudas directas, el INFO movilizará 2,55 millones de euros centrados en la competitividad exterior que beneficiarán directamente a unas 150 empresas exportadoras de la Región.

Por un lado, activará el 'Cheque Internacionalización', dotado con 550.000 euros para que las pymes puedan contratar servicios avanzados de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica especializada.

Por otro lado, las denominadas 'Make-Ayudas' inyectarán 2 millones de euros para cubrir gastos como desplazamientos a mercados objetivo para la realización de las acciones contempladas en su plan de internacionalización, costes de participación en ferias internacionales y acciones de marketing exterior.

Además, el Ejecutivo autonómico reforzará los servicios de asesoramiento, promoción e información, que alcanzarán a la mayor parte del tejido empresarial beneficiario.

En concreto, prevé que 1.244 empresas aprovechen los programas de cursos, jornadas y becas formativas; 534 entidades participen en misiones comerciales, foros y hagan uso de la red exterior de la Comunidad; y otras 50 empresas reciban informes de mercado personalizados y gestión de oportunidades de negocio.

El Gobierno murciano ha recordado que, según las estimaciones iniciales, la Región dejará de ingresar unos 47,4 millones de euros por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en su decreto ley contra los efectos del conflicto bélico.

Este despliegue del INFO se integra en una estrategia global de medidas presupuestadas en 10 millones de euros, diseñadas para sectores como pymes, autónomos, agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas y exportadores.

Entre las acciones de aplicación inmediata destacan las herramientas de financiación canalizadas a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), que pondrá a disposición de los afectados una línea de crédito de dos millones de euros (ampliable a cuatro).

Esta financiación cuenta con el 100% de aval público y carece de costes adicionales para las empresas, ya que la Comunidad asumirá los intereses del primer año y los gastos de estudio. Cada operación podrá alcanzar los 50.000 euros, con un plazo de devolución de cinco años y uno de carencia.

A esto se suma un fondo específico de 3 millones de euros para anticipos de liquidez, diseñado para evitar que el alza inasumible del precio del gasóleo paralice la actividad en mercados estratégicos.

El plan contempla un fuerte eje de sostenibilidad energética y alivio administrativo. Se han dispuesto 5,3 millones de euros en ayudas directas, repartidos en 1,8 millones para eficiencia energética y 3,5 millones para autoconsumo fotovoltaico en pymes industriales y del sector terciario.

Asimismo, se potenciarán los Certificados de Ahorro Energético (CAE), permitiendo a las empresas convertir sus ahorros en ingresos mediante la venta de certificados.

En el plano fiscal, la Administración regional flexibilizará las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos, una medida que afectará directamente a impuestos como el de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con el objetivo de retener liquidez en el tejido empresarial y proteger el empleo frente a la posible parálisis de mercados internacionales.