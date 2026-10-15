2,8 millones para adquirir medicamentos exclusivos destinados a pacientes con enfermedades hepáticas

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MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Salud, ha autorizado al Servicio de Murciano de Salud (SMS) a suscribir un contrato por valor de 2.829.524 euros para adquirir medicamentos con tres principios activos diferentes destinados a sus centros sanitarios.

Este contrato, que tiene un año de duración, permitirá comprar medicamentos exclusivos con los principios activos seladelpar, elafibranor y ácido cólico de varios laboratorios farmacéuticos que tienen vigente la patente, de ahí, su elevado coste.

Los medicamentos objeto de este contrato son necesarios para el tratamiento de pacientes con enfermedades graves como patologías colestáticas hepáticas raras (en las que la bilis no puede salir adecuadamente de las células hepáticas y se acaba dañando el hígado), colangitis biliar primaria (enfermedad autoinmune que puede producir cirrosis y daños irreversibles en el órgano) y errores congénitos de la síntesis de los ácidos biliares.