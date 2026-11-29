Ambiente en la jornada de votación de las eleccines generales de este domingo 29 de noviembre - EUROPA PRESS

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El índice de participación en la Región de Murcia en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 ha sido de 69,91 por ciento, a las 18.00 horas, 14,83 puntos más que la de los pasados comicios del 23 de julio de 2023, según los primeros datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior ('https://resultados.29neleccionesgenerales.es/') y que no incluye el voto por correo.

En concreto, la participación en la Región de Murcia se situó en 69,91 por ciento (768.766 votos) con el cien por cien de las 1.743 mesas analizadas, según este segundo avance, frente al 55,06 por ciento (584.082 votos) registrado en las elecciones a las Cortes Generales de 2023.

Por municipios, Murcia cuenta con una participación del 71,38 por ciento (+16,13 puntos); Cartagena 68,83 (+14,89); Lorca 69,5 por ciento (+13,92); Molina de Segura 72,31 (+16,09); Alcantarilla 69,9 (+14,84); Yecla 70,13 (+11,16); San Javier 68,31 (+13,02) y San Pedro del Pinatar 66,34 por ciento (+10,57 puntos).

En todos los municipios de la Región ha aumentado significativamente la participación con respecto a los anteriores comicios.

De esta forma en Abanilla ya han votado el 70,21 por ciento del censo (+11,1 puntos); Abarán 70,42 (+14,05); Águilas un 67,49 (+12,1); Albudeite 75,8 (+18,21); Aledo 79,31 (+10,01); Alguazas 65,53 (14,81); Alhama de Murcia 69,36 (+15,23); Archena 71,66 (+13,5); Beniel 75,89 (+14,22); Blanca 72,05 (+14,41); Bullas 70,6 (+12,97); Calasparra 68,84 (+12,84); Campos del Río 69,53 (+13,39); Caravaca de la Cruz 68,01 (+15,05); Cehegín 70,73 (+12,68); Ceutí 71,27 (+17,33); y Cieza 68,15 (+13,26).

La participación hasta las 18.00 horas también ha sido muy superior a la de los comicios anteriores en Fortuna, donde ha votado el 67,02 por ciento del censo (+11,5); en Fuente Álamo el 69,25 (+16,98); Jumilla 65,45 (+14,4); La Unión 67,09 (+15,07); Las Torres de Cotillas 70,07 (15,09); Librilla 70,85 (+14,27); Lorquí 72,7 (+16,06); Los Alcázares 64,6 (+13,94); Mazarrón 64,38 (+14,59); Moratalla 67,71 (+13,62); Mula 69,77 (+13,17); Ojós 73,34 (+7,98); Pliego 67,53 (+12,03); Puerto Lumbreras 69,3 (+11,97); Ricote 73 (+21,12); Santomera 75,43 (+16,56); Torre Pacheco 72,43 (+16,32); Totana 66 (13,93); Ulea 78,54 (+13,23); y Villanueva del Río Segura 69,02 por ciento (+13,86 puntos).