La N-301 concentra los tramos de carretera más peligrosos de la Región de Murcia, según el último informe de AEA

Archivo - Autovía - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cuenta con dos de los tramos de carretera con mayor índice de peligrosidad de España, localizados ambos en la carretera N-301, según se desprende del informe anual elaborado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Los puntos críticos se sitúan en los kilómetros 357 y 359 de la citada vía nacional.

En conjunto, la red viaria estatal en la comunidad murciana analizada en este estudio suma 3.227 kilómetros, en los que se han contabilizado un total de ocho accidentes con víctimas (ACV) y 15 víctimas (VIC) en los tramos de especial peligrosidad detectados.

DETALLE DE LOS TRAMOS CRÍTICOS

El informe, que clasifica los 295 tramos más peligrosos de la Red de Carreteras del Estado (RCE) basándose en el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) entre 2020 y 2024, destaca dos puntos en los puntos kilométricos 357 y 359 de la N-301.

En concreto, el primero registra un Índice de Peligrosidad Medio de 247,6, situándose en el puesto número 35 del ranking nacional de peligrosidad. En este kilómetro de carretera convencional se han producido 4 accidentes con víctimas y ocho víctimas totales

Por su parte, el segundo ocupa el puesto 36 del ranking con el mismo índice IPM (247,6). En este tramo convencional se han registrado 4 accidentes con víctimas y siete víctimas.

Ambos tramos presentan una Intensidad Media Diaria (IMD) de 842 vehículos, con un Índice de Peligrosidad Medio de Accidentes (IPMA) de 117,1 en el punto del kilómetro 357.

DATOS NACIONALES

AEA ha identificado los 295 tramos de carreteras convencionales y autovías más peligrosos de España, localizados en un total de 67 vías de 45 provincias, los peores en Asturias y Alicante y localiza 49 de ellos en Castilla y León. Su Índice de Peligrosidad Medio (IPM) en el quinquenio 2020-2024 ha sido, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional.

Así lo pone de relieve el último informe de la organización dedicada a la defensa de los conductores, que ha analizado la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2020-2024, a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El informe de AEA destaca que en el periodo analizado el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado no ha variado respecto del quinquenio anterior (8,2). "Sin embargo, todavía hay en las carreteras españolas demasiados 'puntos negros' que es necesario corregir", alerta.

La organización pone de relieve que "si bien, la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones". Así, AEA ha destacado que en los últimos cinco años en 295 kilómetros de carreteras se han contabilizado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, la mayoría de ellas leves.

Para seleccionar los tramos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años igual o superior a 82, es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2024 fue del 8,2).

CARRETERAS CONVENCIONALES

En el caso de Castilla y León, la organización ha localizado 49 tramos peligrosos, de los que una docena se localizan en León, que es la provincia con mayor número de puntos de este tipo, que se encuentran en la N-120 (dos), la N-621 (cuatro), la N-625 (tres), la N-536 (uno) y la N-6 (dos).

Por detrás se sitúan Palencia, donde AEA identifica siete puntos, seis de ellos en la N-611 y otro en la N-120, y Burgos, con cuatro en la N-120, dos en la N-623 y uno en la N-629.

Por su parte, Zamora registra seis tramos, cinco en la N-525 y otro en la N-122; Salamanca cinco, con dos en la N-620, otros tantos en la N-630 y uno en la N-630a; Ávila cuatro, tres de ellos en la N-502 y uno en la N-110; y Valladolid también cuatro, dos en la N-601 y dos en la 620. Finalmente, dos tramos peligrosos se ubican en la provincia de Segovia (N-110 y N-110a) y Soria (N-110 y N-2).

En el caso de las carreteras convencionales, los tramos más peligrosos se han localizado en los kilómetros 55 y 59 de la N-632, carretera que comunica Villaviciosa con Gijón (Asturias), con un índice de peligrosidad que supera en 167 veces la media nacional.

Sin embargo, el informe de AEA señala al kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el tramo que contabiliza más accidentes (93) y víctimas (141) de la Red de Carreteras del Estado. A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 79 accidentes y 113 víctimas; en el kilómetro 15 en la autovía T-11, con 85 accidentes y 103 víctimas; y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 57 accidentes y 95 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 295 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

CRECE LA PELIGROSIDAD EN LAS DE PEAJE

Respecto a las autopistas de peaje, AEA advierte de que "a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en el año 2024 ha aumentado su índice de peligrosidad una décima respecto del año 2023". Así, en el periodo analizado 2020-2024 se han localizado 100 tramos de autopistas con índices de peligrosidad dos veces superior a la media nacional (4,4), en los que se han registrado 502 accidentes y 846 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve (789).

El kilómetro 17 de la AP-41, en la provincia de Toledo, es el tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (74,3), superando 16 veces el índice nacional medio; y en Barcelona, el que registra más accidentes y víctimas.

Sin embargo, el que más accidentes y víctimas ha contabilizado en el quinquenio analizado es el tramo situado en el kilómetro 14 de la B-23, en Barcelona, con 42 accidentes y 62 víctimas, la mayoría heridos leves (59). Le sigue el kilómetro 13 de la misma vía, con 29 accidentes y 35 víctimas, (34 leves).

Según el informe de AEA, recogido por Europa Press, España cuenta en la actualidad con una red de 165.832 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.525 kilómetros son gestionados por la Administración Central (con más del 53% del tráfico total); 71.374 dependen de las comunidades autónomas (41,9%) y 67.934 de las diputaciones y cabildos (5,1%).

De la totalidad de la red, 17.691 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías y vías de doble calzada), siendo el país que dispone de una mayor longitud de este tipo de vías de toda la Unión Europea, seguido por Alemania con cerca de 13.000 kilómetros.