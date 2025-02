Un 40% de la energía que se produce en la Región de Murcia ya procede de fuentes renovables

El consejero de Medio Ambiente informa en la Asamblea de que el aumento en la generación de energías limpias reduce las emisiones de CO2 en 428.860

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Un 40% de la energía que se produce ya en la Región procede de fuentes de energía renovables. Así lo ha manifestado el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, durante un Pleno de control en la Asamblea Regional en el que ha respondido a una pregunta del diputado del PP Alfonso Cerón sobre la evolución de las energías limpias en la Región.

Vázquez ha señalado que en el año 2024 la Región tuvo un "récord en el incremento de las renovables" con un crecimiento del 21% frente al 11% regional.

"Un 40% de la energía que se produce en la Región procede de renovables y un 32,5% de esa energía es fotovoltaica", ha apuntado añadiendo que por primera vez el año pasado menos del 50% de este mix energético procedía de los ciclos combinados del Valle de Escombreras. "Avanzamos hacia un proceso de descarbonización", ha dicho.

Igualmente, Vázquez ha detallado que el incremento en la producción de energía fotovoltaica también ha supuesto una reducción en 428.860 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera.

EMPLEO EN I+D

El consejero de Medio Ambiente, Universidad, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, también ha expuesto durante la sesión de control que el Gobierno regional que en la Región se emplearon 427 millones de euros los empleados en la Región en I+D, el 48% procedía de inversiones privadas y el resto de inversiones públicas.

Así lo ha dicho en respuesta a una pregunta de la diputada del PP María Casajús sobre las líneas de apoyo a la investigación que financia el Gobierno regional. En ese sentido, el consejero ha destacado varios programas desarrollados por la Fundación Séneca como el Saavedra Fajardo para atraer talento senior postdoctoral.

Igualmente, ha mencionado el programa de Pruebas de Concepto a través del cual se han aprobado 128 los proyectos aprobados para llevar la investigación hacia un producto o proceso creando nuevas empresas basadas en el conocimiento.

INMIGRACIÓN

En materia de inmigración, la Región no aceptará la distribución de más menores no acompañados. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha reiterado hoy en el Pleno de la Asamblea que no aceptarán más menores no acompañados en la Región porque "los recursos están sobrepasados".

Así lo ha dicho a preguntas de la diputada de VOX Virginia Martínez, que ha expuesto que ahora el líder del PP a nivel nacional "dice que va a sellar las fronteras a la inmigración ilegal y a expulsar a los inmigrantes ilegales".

Sin embargo la consejera de Política Social le ha recordado que en la Región la capacidad está al "200% y, por lo tanto, en ese interés máximo de proteger a los menores que tenemos en el sistema de protección, entenderá que no vamos a aceptar más repartos de inmigrantes".

PRESUPUESTOS PARA 2025

Los presupuestos regionales también han sido objeto de debate durante la sesión de control. El diputado de VOX Rubén Martínez ha afirmado que aunque se llevaran las cuentas a la Asamblea Regional "mañana, no no vamos a tener presupuesto hasta mayo", haciendo alusión a los plazos para su tramitación.

El diputado de VOX ha inquirido al consejero de Hacienda sobre "los éxitos que ha logrado el Gobierno regional en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, por su parte, ha recordado que el Gobierno nacional "en ese consejo quiso reírse de nosotros. Según Fedea, la región más perjudicada con la condonación de la deuda es la Región de Murcia", ha advertido recordando que en la Región se va a exigir "la reforma urgente e inaplazable del sistema de financiación autonómica. Vamos a exigir el Fondo de Nivelación Transitorio que nos iguales al resto de las comunidades y solo entonces hablaremos de otras cuestiones".

SINIESTRALIDAD LABORAL

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel Aragón, ha informado , en respuesta a una pregunta de la socialista Virginia Lopo sobre los planes para reducir la siniestralidad laboral, que hoy se ha publicado el Plan de Actividades del Instituto de Seguridad y Salud Laboral para 2025.

"Es un plan con 63 proyectos estructurados en 9 líneas de actuación para seguir mejorando las condiciones laborales en la Región", ha dicho.

Además de eso, ha aportado datos como que en 2024 el índice de incidencia de accidentes laborales con baja en jornada laboral ha descendido un 4,1% respecto a 2023 situándose en 2.994 accidentes por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social.

"2024 presenta el nivel más bajo de siniestralidad exceptuando 2020 por la pandemia", ha asegurado la consejera señalando que en 2024 hubo 21 accidentes mortales, lo que supone 11 accidentes mortales menos en el trabajo con respecto a 2023.

Aragón también ha informado, a instancias del diputado de Podemos Víctor Egío, de que el proyecto sobre la Ciudad Audiovisual de Las Torres de Cotillas "es un proyecto de inversión 100% privada, forma parte del INFO y avanza adecuadamente, que es lo que nos ha trasladado el equipo inversor del proyecto".

CAMPO DE CARTAGENA Y MAR MENOR

Durante la sesión el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha defendido la Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de los Municipios del Campo de Cartagena y Mar Menor.

El diputado de VOX Alberto Garre le ha pedido que aclare el objetivo de esa asociación porque, como ha dicho, "no lo tenemos claro".

En ese sentido, el consejero ha expuesto que dicha organización parte "de los propios municipios, lo que pone de manifiesto la voluntad de los alcaldes para trabajar de forma conjunta para defender los intereses de los ciudadanos".

PABELLÓN DE PLIEGO

El consejero de Educación, Víctor Marín, por su parte, ha negado que existan contradicciones entre el Ayuntamiento de Pliego y la Consejería de Educación para construir el pabellón de Pliego, a lo que el socialista Alfonso Marín ha insistido en saber si el Ayuntamiento de Pleno ha cedido los terrenos y ha advertido que desde la Consejería se indica que sí se han cedido, mientras que el alcalde de Pliego niega que se haya procedido la cesión.

Marín ha insistido en que en octubre de 2019 Pliego pone a disposición de la Consejería una parcela para construir el colegio.

"Se estableció un requisito, que era que el Ayuntamiento debía urbanizar el entorno de la parcela y dotarla de servicios básicos", ha dicho señalando que tras unos trámites necesarios para adecuar la parcela, la Consejería "tiene el compromiso con la realización de la obra, pero el compromiso no puede iniciarse sin la urbanización del entorno. Es un requisito para cumplir con la normativa vigente", ha recordado.

PARTIDAS SOBRE LGTBIQA+

Durante la sesión de control también ha habido preguntas sobre las partidas destinadas a atender las necesidades de las personas LGTBIQA+ en los próximos presupuestos regionales, por parte de Podemos, a lo que la consejera de Política Social, Conchita Ruiz ha insistido en que el Gobierno regional "va a seguir trabajando por la igualdad" y ha asegurado que el presupuesto regional "va a facilitar y promover la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos", no obstante, ha matizado que el Presupuesto para 2025 "aún no ha llegado a la Cámara" y que, de momento, las cifras de dicho documento son "de uso interno", por lo que no podía ofrecer más información al respecto.

También ha contestado Ruiz a una acusación del PSOE sobre el incumplimiento de la ley LGTBI y su no aplicación y ha desmentido que "no se estén cumpliendo los objetivos. Trabajamos todos los días por el respeto, la tolerancia y la igualdad entre los ciudadanos", ha añadido.