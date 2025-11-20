El 54,3% de los murcianos ha comprado por Internet en los últimos tres meses, según el INE

Archivo - Una persona usa un ordenador para comprar 'online' - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 54,3% de los residentes en la Región de Murcia de entre 16 y 74 años han comprado por Internet en los últimos tres meses, según los datos de la 'Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Hogares' publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

De esta forma, la Región de Murcia se sitúa por debajo de la media nacional, que fue del 59,6% en un ranking liderado por la Comunidad de Madrid (65%), Cataluña (64,8%) y Baleares (63,6%). Los canarios, por contra, fueron los que compraron menos por Internet (47,6%).

La Región de Murcia también se coloca por detrás de la media del país en cuanto al porcentaje de personas que ha utilizado Internet en los últimos tres meses, con un 95,7% frente al dato general del país, que alcanzó el 96,4%.

La tasa de usuarios diarios de Internet --quienes acceden a él al menos cinco veces por semana-- fue más baja en la Región que en el conjunto del país. Así, en la Comunidad se situó en el 90,7%, frente al 92,5% de la media española.

CASO EL 100% DE LAS VIVIENDAS TIENEN INTERNET

En la Región de Murcia, el 98,4% de las viviendas disponen de acceso a Internet con conexión de banda ancha. El 79,1% de los hogares cuenta con un ordenador de cualquier tipo --incluidos 'netbooks' y tabletas--, y el 72,7% con ordenadores de sobremesa o portátiles.

El teléfono fijo, por su parte, solo está presente en el 31,1% de las viviendas de la comunidad autónoma, mientras que el teléfono móvil alcanza al 99,7%.