Abre el espacio 'retoHUB' de la UPCT para que los estudiantes culminen los desafíos que están resolviendo

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler, junto al velero que tomará parte en la ‘Micro ruta de la sal' - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El rector de la UPCT, Mathieu Kessler, y el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, han inaugurado este viernes el 'retoHUB', un espacio innovador destinado a conectar el talento universitario con los retos reales del entorno social, industrial y tecnológico.

El 'retoHUB', ubicado en el CRAI del edificio Antigones, nace como complemento al Programa de Retos, una iniciativa educativa basada en el aprendizaje mediante desafíos reales que permite al alumnado trabajar en proyectos planteados por empresas, administraciones y entidades sociales, según han informado desde la institución.

Este enfoque promueve el desarrollo de competencias clave como la creatividad, el trabajo en equipo o la capacidad de análisis, además de fomentar la innovación y el emprendimiento, han explicado. Los participantes trabajan en equipo y presentarán sus resultados el 11 de mayo en RetoFest, un evento abierto a la sociedad para poner en valor el talento y la capacidad innovadora de la comunidad universitaria.

El nuevo espacio, que estará abierto 19 horas al día, como las salas de estudio, ha sido diseñado como un entorno flexible y polivalente que permite abordar todas las fases del desarrollo de los retos, desde la ideación hasta el prototipado y la presentación de resultados. Cuenta con zonas de trabajo colaborativo, áreas de fabricación y espacios para la exposición de proyectos, facilitando así un aprendizaje activo y continuo por parte del estudiantado.

"El Programa de Retos ha tenido una espléndida acogida entre los profesores y los estudiantes", ha destacado el rector, para quien representa una iniciativa "diferenciadora" de gran valor para el alumnado. "Nuestro reto como Universidad Politécnica es ofrecer la formación más relevante, ser un vivero de tecnología y tractor de la innovación en la Región", ha señalado recordando los objetivos de su mandato.

El consejero Juan María Vázquez destacó en la inauguración del acto que "el 'retoHUB' representa un paso decisivo para consolidar una universidad más abierta, conectada con su entorno y orientada a la resolución de problemas reales". En este sentido, subrayó que "apostamos por un modelo en el que el conocimiento no se quede en las aulas, sino que se traduzca en soluciones concretas que mejoren nuestra competitividad y generen oportunidades".

El consejero ha incidido en que "este tipo de proyectos encajan plenamente con la estrategia del Gobierno regional para hacer de la Región de Murcia un territorio más innovador, competitivo y preparado para los desafíos del futuro".

Vázquez se ha interesado por varios de los retos que ha visto en el nuevo espacio, como un catamarán autónomo para monitorización ambiental, a cuyos autores ha sugerido la posibilidad de realizar pruebas reales en el Mar Menor con los equipos de medición de la Consejería. Así, ha añadido que "la colaboración entre universidades, empresas e instituciones es fundamental para avanzar hacia un modelo productivo más sólido y basado en el conocimiento".

Esta iniciativa de la UPCT cuenta con el respaldo de la Fundación Séneca, que financia tanto la adecuación del espacio como uno de los proyectos del programa Retos, la Micro ruta de la sal, una competición de veleros autónomos, dentro de su programa de impulso a la cultura científica e innovadora.