Abren al tráfico la RM-F35, la RM-F33 y la RM-F54, quedando cortadas solo dos vías de la red regional de carreteras

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha informado de la apertura al tráfico rodado de tres de las vías que permanecían cortadas, por lo que, a esta hora, cuando sólo permanecen cortadas dos carreteras de la red regional.

En concreto, han recuperado el tránsito la Abren al tráfico la RM-F35, en Torre Pacheco; la RM-F33, en El Mojón (San Pedro del Pinatar); y la RM-F54, de Los Belones a Islas Menores (Cartagena). Cerradas permanecen la RM-F56, en el Cabezo de la Plata (Murcia); y la RM-F29 en dos tramos: del PK. 0 al PK 0,9, y del PK 7 al PK 9,5, en Torre Pacheco.