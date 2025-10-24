La activación de redes telefónicas puede causar interferencias en las televisiones de varios barrios de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La activación de redes móviles de telefonía de última generación puede causar interferencias en los canales de la TDT de las televisiones de Los Dolores, Los Barreros, Polígono de Santa Ana y las barriadas California y San Cristóbal, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Los telespectadores que tengan problemas con el visionado de canales pueden contactar durante los próximos seis meses con Llega700 para que les asistan para solventar esta incidencia. Esta firma realiza una revisión de manera gratuita para el ciudadano.

El teléfono de contacto de Llega700 es el 900 833 999, o a través del email: ayuda@llega700.es Si vive en una comunidad de propietarios el contacto debe realizarlo el administrador de fincas