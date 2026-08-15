Actualizan el conocimiento sobre los murciélagos en Sierra de la Pila y El Carche con técnicas avanzadas de seguimiento

Murciélago en la Sierra de La Pila - CARM

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha concluido un estudio detallado sobre la comunidad de quirópteros en los parques regionales Sierra de la Pila y Sierra de El Carche y su entorno cercano, con el objetivo de actualizar la información disponible y orientar medidas de gestión para su conservación.

"Este estudio nos permite mejorar la información disponible sobre los quirópteros en estos espacios naturales protegidos, así como la evaluación de las cavidades de la zona y su estado de conservación", señaló la directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres.

La responsable autonómica subrayó que el trabajo refuerza una gestión basada en datos científicos y en la aplicación de buenas prácticas en conservación.

La iniciativa se apoya en el empleo de varias metodologías para describir la comunidad de quirópteros en el ámbito de los dos parques regionales y áreas próximas: sondeos acústicos con ultrasonidos, estaciones de captura y la revisión de refugios potenciales. Se ha dejado de manifiesto la necesidad de aplicar diferentes metodologías para describir la comunidad de quirópteros presentes en un área.

De hecho, muchas de las especies solo son detectadas por una de estas técnicas. Las áreas de mayor diversidad se estiman a partir de registros ultrasónicos. El estudio determina que la comunidad quiropterológica del área analizada está compuesta por, al menos, 15 de las 23-25 especies presentes en la Región de Murcia, lo que supone aproximadamente el 60 por ciento del total.

El catálogo de especies detectadas incluye Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis escalerai, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus isabellinus, Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersii y Tadarida teniotis.

En términos de abundancia, predominan las especies de hábitos cavernícolas, seguidas por aquellas con comportamiento fisurícola (que habitan en grietas). Además, las áreas de mayor diversidad, obtenida a partir de los registros por ultrasonidos, se concentran en la zona centro-sur de la Sierra de El Carche.

En la Sierra de la Pila, esta mayor diversidad se localiza en la zona norte, si bien con una magnitud notablemente menor. El trabajo vincula estos resultados con paisajes menos monótonos, donde se combinan cultivos con manchas de bosque y matorral.

A partir de los datos, el estudio plantea propuestas de gestión orientadas al seguimiento y la protección de enclaves relevantes. Entre ellas, destaca la elaboración de un plan de seguimiento de quirópteros a largo plazo, así como una clasificación de uso y regulación de accesos para las cavidades importantes muestreadas. También se propone el vallado perimetral de algunas cavidades para favorecer su conservación.

Los trabajos se adjudicaron por un importe de 14.734 euros y contribuyen al cumplimiento de objetivos recogidos en los Planes Rectores de Uso y Gestión de ambos parques regionales, especialmente en lo relativo a la actualización de inventarios y el seguimiento de especies. La financiación procede en un 60 por ciento de fondos europeos Feder, mientras que el 40 por ciento restante corresponde a recursos propios de la Comunidad.