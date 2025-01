El acusado del crimen de La Puebla atribuye la autoría del incendio en el coche a la otra procesada, que lo niega

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El acusado del crimen de La Puebla ha afirmado que la decisión de quemar el vehículo con el cuerpo de la víctima dentro fue adoptada conjuntamente por él y la otra procesada, aunque ha asegurado que quien prendió el fuego fue ella.

La enjuiciada, en cambio, ha negado que quemara el coche de común acuerdo con el otro procesado y que fuera ella la responsable de prender fuego al vehículo. "Yo no le pegué fuego al coche, ni vi cuando le pegó fuego, ni estuve presente", ha asegurado.

Así lo han hecho saber los dos procesados durante su comparecencia este lunes en la octava sesión del nuevo juicio, que tiene lugar en la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena.

El acusado, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha afirmado que la decisión de quemar el vehículo con el cuerpo dentro fue de los dos procesados, aunque quien la ejecutó fue ella.

Según ha defendido, él estaba convencido de que la víctima estaba muerta antes de que la mujer prendiera fuego al coche. "No tenía pulso, no respiraba", ha dicho el procesado, que ha declarado junto a una facilitadora debido a su discapacidad.

El procesado ha asegurado que el día de los hechos había consumido heroína, cocaína y alcohol. De hecho, ha aseverado que era adicto a sustancias estupefacientes, de lo que se ha deshabituado en prisión, donde se encuentra desde agosto de 2021.

Según su relato, la tarde de los hechos los dos procesados estuvieron en casa de la madre de ella y en la de su hermana. Después él se dirigió a comprar "más cocaína" y se desplazó hasta la casa de la víctima "pensando" que su novia "podría estar allí", como así era.

A su llegada, ella le dijo que se fuera y él le hizo caso, aunque al cabo de un rato volvió al domicilio, pero ya no estaba. Al cabo de un rato recibió una llamada de ella, quien le desveló su paradero y le dijo que se encontraba con la víctima.

El procesado se dirigió hasta el lugar y comenzó "una pelea" con el otro hombre. En esa refriega golpeó a la víctima con una llave inglesa "pequeña" en la cabeza, lo que le produjo heridas.

Los tres se montaron en el coche para ir al hospital. En el vehículo viajaban la acusada, que conducía; la víctima, en el asiento del copiloto, y, detrás, el enjuiciado.

En el trayecto, los dos hombres comenzaron a discutir de nuevo y se bajaron del vehículo. A continuación, la víctima le dio "un golpe mal dado" en la nuez que lo dejó "aturdido", aunque con la ayuda de la procesada se volvió a subir al coche mientras el finado estaba "en el camino".

Según ha especificado, él no pidió a la mujer que persiguiera o atropellara a la víctima, pero la procesada "le dio un golpe" con el coche que no terminó con la vida de la víctima, aunque esta "no se podía mover". Entre los dos procesados ayudaron al herido a subir al coche para ir al hospital, pero empezaron a dar vueltas en círculo "entre que no se veía y que esos caminos no los conocíamos".

Ha señalado que en el aquel momento estaba convencido de que el hombre había fallecido porque "no tenía pulso y no respiraba". De nuevo en el primer escenario, los acusados volvieron al lugar donde comenzó la pelea y decidieron prenderle fuego al coche con el cuerpo, algo que, según el procesado, hizo ella porque él estaba buscando sus pertenencias.

El hombre, que ha negado haber amenazado a la procesada o haber urdido un plan con ella para asesinar a la víctima, ha asegurado que se siente "muy arrepentido" por los hechos y le ha pedido "perdón" a la familia de la víctima.

La acusada, por su parte, ha contestado a todas las partes personadas en el juicio. A preguntas de la fiscal, la procesada ha recordado que la relación con la víctima fue "buena" hasta un año antes de su ruptura, cuando empezaron las discusiones. Un día, la exmujer de la víctima le dijo a la procesada que estaba embarazada, precisamente, del ahora finado. "Yo creo que es mentira, pero a partir de entonces acordamos dejar la relación", ha recordado.

En ese momento, la víctima le dijo a ella que podía mantener una relación "con cualquiera" menos con el otro enjuiciado, con el que se llevaba mal debido a que le había robado presuntamente. Sin embargo, la procesada inició una relación con el otro acusado por "rabia".

En este sentido, ha admitido que la relación con el otro acusado duró un mes y fue una "locura". Lo dejaron "de un día para otro" y él se mostró "confundido". "Supongo que la culpa también fue mía", ha remarcado la procesada.

Al ser preguntada por si ella amenazó a la víctima, la enjuiciada ha señalado que en La Puebla donde ella se ha criado son "muy brutos" a la hora de hablar y que allí siempre hablan con "amenazas". En cualquier caso, sí ha admitido que le dijo al finado que iba a "quemar su casa", pero ha negado que fuera a hacerlo con su madre dentro.

Por otro lado, ha señalado que la víctima estaba mucho en casa de su madre. Incluso, llegó a sospechar que "tuvieran algo" entre ellos y ha reconocido que estaba un "poco" celosa de su progenitora.

RELATO DEL DÍA DE LOS HECHOS

La noche de los hechos, la víctima le dijo que, si ella no se iba de La Puebla, le iba a "matar". "Me dijo que me iba a pegar un tiro con la escopeta o algo así, pero no le tenía miedo", ha aclarado. "Lo que pasa es que, como yo estoy viva, eso no se tiene en cuenta; pero esa noche podíamos haber terminado muertos yo o el otro acusado, como ha terminado la víctima", ha aseverado.

La acusada y la víctima fueron en coche a un paraje a hablar y justo en ese momento llegó el otro acusado con cara de "endemoniado". "Yo me puse delante para evitar una pelea", pero el otro procesado inició la riña a golpes, tal y como ha relatado.

La víctima estaba sangrando por la cabeza y le dio las llaves del coche a ella pidiéndole que le llevara al hospital. Sin embargo, cuando ella estaba arrancando el coche, el otro acusado se subió al vehículo. La discusión siguió a gritos dentro del coche. "Yo les decía que pararan pero no tenía el control de la situación", ha aseverado.

La enjuiciada no recuerda el itinerario que siguió, pero sí que paró el vehículo porque no podía seguir conduciendo. Del "agobio" que tenía, ella se tiró al suelo mientras los otros dos se peleaban en un bancal.

Acto seguido, ella se montó en el coche con la intención de irse sola porque estaba "muy superada" por la situación. Sin embargo, el otro procesado se subió en el asiento trasero.

El otro acusado le decía insistentemente que la víctima se estaba yendo. "No sé por qué, de verdad, yo giré y le di un golpe" al finado, según la enjuiciada, quien no ha querido eludir la "culpa" del atropello pero ha asegurado que ella no lo hizo con intención de matarlo.

Ha señalado que ella vio "muy entera" a la víctima "para lo que había pasado y pusieron rumbo a la finca donde se había producido la primera discusión. "Una vez allí me acerqué a la víctima, le di un abrazo, le di un beso y yo pensé que estaba muerto", ha zanjado.

Para finalizar, ha reconocido que ella había bebido "mucho" el día de los hechos, mientras que el otro acusado había "consumido" droga.

"Yo hasta el día de hoy no dejo de pensar en la víctima ni un minuto al día; sueño con él y siempre he dicho que si yo me pudiese ir para que él volviese, yo me moriría", ha concluido.

Durante la sesión de tarde, el juez ha rechazado la petición de agravante por parentesco ya que "el ser pareja 'per se' no es equiparable al agravante de parentesco, se requiere otra cuestión, una convivencia de forma continuada y con una vocación de permanencia, equiparable a lo que es una relación de matrimonio", ha explicado.

A continuación han comenzado los informes de los letrados que continuarán este martes por lo que se espera que ya sea el miércoles cuando el jurado popular reciba el objeto del veredicto.