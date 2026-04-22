La Aemet activa el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región de Murcia para este jueves - AEMET

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 23 de abril, el aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región de Murcia desde las 12.00 horas hasta la medianoche.

La alerta afectará tanto al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas como al Campo de Cartagena y Mazarrón, ante la previsión de un empeoramiento de las condiciones marítimas.

Según la última actualización de la Aemet, en sendas comarcas se esperan vientos de componente nordeste que alcanzarán intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre 2 y 3 metros de altura.