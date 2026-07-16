La Aemet activa el aviso naranja para este viernes por máximas de hasta 42 grados en la Vega del Segura

Archivo - Un joven se tira una botella de agua por encima para combatir la ola de calor - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido para este viernes, 17 de julio, avisos de nivel naranja y amarillo en la Región de Murcia ante la previsión de un episodio de altas temperaturas.

En concreto, la Aemet activará el aviso naranja (riesgo importante) entre las 13.00 y las 21.00 horas en la Vega del Segura, que registrará los valores más extremos de la jornada, con temperaturas que podrán alcanzar los 42 grados.

Los avisos prevén también máximas de 40 grados en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón se esperan hasta 39 grados bajo este mismo nivel de alerta.

Por su parte, el Altiplano y el Noroeste de la Región permanecerán en aviso amarillo (riesgo) durante la misma franja horaria --de 13.00 a 21.00 horas--, con una previsión de temperaturas máximas que se situará en los 39 grados.