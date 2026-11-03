La Aemet activa avisos amarillos por lluvias y tormentas este miércoles en el litoral y el Valle del Guadalentín - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos previstos para este miércoles, 4 de noviembre, en la Región de Murcia, donde se esperan lluvias y tormentas que podrán alcanzar el nivel amarillo en distintas zonas.

En concreto, el aviso afectará durante toda la jornada, entre las 00.00 y las 24.00 horas, al Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se prevén precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas, además de tormentas.

Por su parte, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán bajo aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas entre las 16.00 y las 24.00 horas.