Aemet amplía el aviso amarillo por lluvias, tormentas y temperaturas de hasta 39 grados en la Región para este viernes

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo en varias comarcas de la Región de Murcia por lluvias, tormentas y altas temperaturas para este viernes.

En concreto, el aviso por lluvias afecta al Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle de Guadalentín, Lorca y Águilas, donde se pueden registrar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora entre las 13.00 y las 20.00 horas.

Durante la misma franja horaria, entre las 13.00 y las 20.00 horas, estas comarcas también permanecen en aviso amarillo por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo.

Asimismo, la Vega del Segura se encuentra en aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 39 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas, con posibilidad de que localmente se alcancen los 40 grados.