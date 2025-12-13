La Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en el Noroeste de este domingo

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja la alerta por lluvias y tormentas prevista para este domingo en la Región de Murcia, un aviso que durará toda la jornada, desde las 00.00 horas hasta las 00.00 horas del lunes.

En concreto, la alerta por lluvias en el Noroeste prevé acumulados de 30 litros en una hora y hasta 100 en 12 horas. Para el Altiplano, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas el aviso será amarillo, por acumulados de 20 litros en una hora y hasta 60 en 12 horas.

También nivel amarillo para las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón, en este caso por una precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado. Por otro lado, estará activa una alerta amarilla por tormentas que afectará a toda la Región de Murcia.