La Aemet establece aviso amarillo por lluvia y tormenta para este lunes en toda la Región

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos para este lunes en la Región de Murcia.

De este modo, toda la comunidad autónoma estará en aviso amarillo por lluvia y tormentas desde las 8.00 a las 00.00 horas.

Se esperan lluvias de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Campo de Cartagena y Mazarrón. Y 20 litros por metro cuadrado en una hora y 80 en 12 horas en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.