La Aemet mantiene para este lunes su aviso por lluvias y tormentas en el Campo de Cartagena y Mazarrón - AEMET

MURCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene su aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en el Campo de Cartagena y Mazarrón hasta las 18.00 horas de este lunes, 29 de diciembre.

En concreto, el aviso prevé precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado, con posibilidad de granizo, especialmente en el entorno del Mar Menor, donde podrán ser localmente fuertes.

La Aemet no ha emitido ninguna otra alerta para el resto de comarcas de la Región de Murcia.