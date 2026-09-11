El Aeropuerto Internacional de la Región conectará con Ámsterdam con tres vuelos semanales a partir del 30 de marzo

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MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia sumará a partir del próximo 30 de marzo una nueva ruta directa con Ámsterdam que contará con tres frecuencias semanales.

Así lo ha anunciado el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en una publicación de la red social 'X', en la que ha indicado que este nuevo enlace supone un "impulso al turismo internacional y a la conectividad de la Región" al incorporar un "mercado clave" para "seguir creciendo y proyectando nuestra tierra en todo el mundo".

"Más impacto económico, más turismo y más oportunidades", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico.