Agosto fue el tercer mes más cálido de los últimos 66 años en la Región y batió el récord de descargas eléctricas

Oscilaciones del nivel del mar observador el 28 de agosto en el litoral regional - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró en agosto una temperatura media de 27,3 grados centígrados, 1,6 grados por encima de la media del periodo de referencia 1991-2020, lo que sitúa al mes como el tercero más cálido de los últimos 66 años, según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El mes se sitúa por detrás de agosto de 2012, con una temperatura media de 27,6 grados, y de 2023, con 27,4 grados, y junto a 2025. Tanto las temperaturas máximas como las mínimas contribuyeron al carácter "muy cálido" del mes, aunque la anomalía fue más acusada en las máximas.

La temperatura media de las máximas fue de 34,5 grados, con una anomalía de 2 grados, siendo la tercera más cálida de los últimos 66 años, por detrás de 2012, con 34,8 grados, y 2023, con 34,7 grados, y junto a 2025. La media de las mínimas fue de 20,1 grados, con una anomalía de 1,5 grados, la cuarta más alta de los últimos 66 años, junto con 2023 y 2021.

El día con la temperatura media regional más alta fue el 19, con una anomalía de 7,2 grados, y el de menor temperatura media fue el día 28.

En cuanto a las temperaturas máximas más altas el día 19 se alcanzó la máxima absoluta mensual, de 43,5 grados, en Los Valientes, Molina de Segura. La temperatura máxima más baja del mes fue de 25,4 grados, registrada en Benizar, Moratalla, el día 28, y en Los Royos, Caravaca, el día 15.

Por su parte, la mínima más alta del mes, de 28,1 grados, se observó en Las Salinas de Cabo de Palos el día 17. La mínima absoluta mensual fue de 10 grados el día 29 en la estación de Jumilla "El Albal", por debajo de la anterior efeméride de agosto de esta estación, de 11,4 grados, registrada el 31 de agosto de 2020.

En el Observatorio de Murcia se contabilizaron 25 noches tropicales, siete de ellas tórridas; en San Javier, 25 noches tropicales, con nueve tórridas; y en Alcantarilla, 27 noches tropicales, dos de ellas tórridas.

UN AGOSTO HÚMEDO

La precipitación media de agosto fue de 16,7 litros por metro cuadrado, el 226% del valor de la mediana, situado en 7,4 litros por metro cuadrado, y el mes tuvo carácter pluviométrico "húmedo". Fue el octavo agosto más húmedo del siglo XXI.

La mayor precipitación se acumuló en la Comarca del Noroeste, con más de 50 litros por metro cuadrado en estaciones como Benizar, Moratalla, con 67,8 litros, y Calasparra, con 66,4. En la estación de la Confederación Hidrográfica del Segura SGR 02'O01 Río Moratalla se recogieron 135,8 litros por metro cuadrado. En la mitad sur de la Región las precipitaciones estuvieron por debajo de 1 litro por metro cuadrado.

Dos episodios de chubascos y tormentas, los días 10 y 20, concentraron el 81% de la precipitación mensual. El día 10 se registraron la precipitación máxima diaria mensual, de 59,4 litros por metro cuadrado, y la máxima acumulada en una hora, de 48,8 litros, ambas en Calasparra. La máxima acumulada en diez minutos, de 13,6 litros, se observó en Benizar, Moratalla.

El día 20 los chubascos fueron más generalizados, con mayores intensidades en puntos de las comarcas del Noroeste y Altiplano y granizo local. La máxima precipitación diaria fue de 23,8 litros por metro cuadrado, en Bullas.

RÉCORD DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

Durante agosto se registraron 15 días de tormenta y 5.709 descargas nube-tierra. Esta cifra supone un nuevo máximo para un mes de agosto, superando la anterior efeméride, de 4.810 descargas, registrada en 2002, y también el anterior máximo para un mes, de 5.034, registrado en septiembre de 2019.

Los 15 días de tormenta igualan el máximo mensual para agosto, correspondiente a 2022. El día con mayor actividad eléctrica fue el 10, con 3.610 descargas, el 63% del total mensual, seguido del día 20, con 1.192.

Las descargas se concentraron principalmente en la mitad norte de la Región, mientras que el litoral y el sureste registraron una actividad eléctrica más reducida y dispersa.

329,4 LITROS POR METRO CUADRADO EN EL AÑO HIDROLÓGICO

Las precipitaciones acumuladas entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de agosto de 2026 alcanzaron los 329,4 litros por metro cuadrado, el 120% del valor normal para ese periodo, situado en 261,3 litros, con carácter pluviométrico "húmedo".

Diciembre, enero y marzo fueron "muy húmedos"; octubre, abril y agosto, "húmedos"; febrero, mayo y julio tuvieron carácter "normal"; junio fue "muy seco" y noviembre, "extremadamente seco".

SIETE DÍAS DE VIENTO FUERTE

Durante agosto se registraron siete días con viento fuerte, la mayor parte asociados a actividad convectiva.

El día 10 se registró la racha máxima mensual, de 94 kilómetros por hora, de dirección noroeste, en Calasparra. El día 13 se alcanzaron 77 kilómetros por hora en Zarcilla de Ramos, Lorca, y el día 15, 78 kilómetros por hora en el mismo punto.

Los días 19 y 20, el episodio que afectó al mayor número de estaciones, predominó el viento de sur-suroeste y se alcanzó una racha de 76 kilómetros por hora en Jumilla. Los días 26 y 27 predominó el sur-sureste y se registraron 65 kilómetros por hora en Salinas de Cabo de Palos el día 27.

INESTABILIDAD Y TORMENTAS DURANTE EL MES

Agosto comenzó con el paso de una vaguada de onda corta el día 1, que permitió la entrada de aire cálido y relativamente húmedo y propició chubascos y tormentas. Posteriormente se recuperó la estabilidad.

Entre los días 7 y 10, la presencia de bajas atlánticas al noroeste de la Península y convergencias en capas bajas inestabilizó la atmósfera, con chubascos y tormentas ocasionales y dispersas en el Noroeste. El día 10, un vórtice en niveles medios y altos sobre el centro peninsular acentuó la inestabilidad y provocó chubascos con granizo y rachas localmente muy fuertes en puntos del norte regional.

Entre los días 13 y 16, pequeños vórtices sobre el centro y sur peninsular provocaron chubascos localmente fuertes, tormentas y rachas muy fuertes, especialmente los días 13 y 15 en la mitad occidental. Las rachas estuvieron "probablemente asociadas a reventones".

Los días siguientes predominó la estabilidad, con una DANA al suroeste de la Península y circulación de componente este en capas bajas que progresivamente roló a oeste y suroeste, favoreciendo un aumento de las temperaturas máximas.

El día 20, la DANA se desplazó hacia Alborán y transportó una masa subtropical inestable que provocó chubascos y tormentas casi generalizadas, con intensidades muy fuertes y rachas localmente muy significativas. Simultáneamente, un frente atlántico comenzó a atravesar la Península.

El día 21 descendieron notablemente las temperaturas, quedando en valores cercanos a los normales. Posteriormente, la relativa inestabilidad y el flujo de oeste-suroeste originaron chubascos y tormentas aislados y ascensos térmicos.

Entre los días 27 y 29, el acercamiento y paso de un frente acentuó la inestabilidad, provocó un descenso térmico y dejó chubascos y tormentas, con probables reventones. El mes terminó con estabilidad y aumento de las temperaturas máximas.

METEOTSUNAMIS EN EL LITORAL

El día 28 se observaron oscilaciones del nivel del mar en distintos puntos del litoral mediterráneo, que también afectaron al litoral de la Región de Murcia.

Estos fenómenos, conocidos como meteotsunamis, están asociados a variaciones bruscas de la presión atmosférica provocadas por ondas gravitatorias que, bajo determinadas condiciones, pueden generar oscilaciones apreciables del nivel del mar por efecto de la resonancia.