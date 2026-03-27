Agricultura denuncia que la negativa del Ministerio al producto contra el pulgón cuesta el 50% de la cosecha a afectados

Archivo - La consejera Sara Rubira durante la reunión de Conferencia Sectorial telemática mantenida este viernes, 27 de marzo de 2026 - COMUNIDAD - Archivo

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo autonómico ha denunciado públicamente este viernes que "la imposición ideológica del Gobierno central ha costado ya el 50 por ciento de la cosecha a los agricultores con cultivos afectados por la plaga del pulgón".

Así lo ha manifestado este viernes la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, tras participar por videoconferencia en la reunión de la Conferencia Sectorial.

"Esta mañana hemos demandado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una vez más, que autorice de manera excepcional el uso del plaguicida 'movento' para que los agricultores dispongan de esta herramienta para combatir la plaga de pulgón que está acabando con miles de hectáreas de cultivo", ha afirmado la consejera.

Rubira ha recordado que desde la Consejería Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca se solicitó hace semanas y, ante la "denegación" por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha presentado un recurso de alzada para que se reconsidere la decisión.

La consejera ha explicado que este producto ha estado registrado durante muchos años y no se ha producido ninguna crisis de salud pública o del medio ambiente, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

A su juicio, "no tienen argumentos técnicos ni legales y están claramente dando la espalda, una vez más, a los agricultores de la Región, y los propios agricultores afectados han informado que otros productos autorizados no han sido efectivos y que, a día de hoy, no han conseguido frenar esta plaga".

Al hilo, ha recordado que "la semana pasada, 11 comunidades solicitamos que éste fuera uno de los puntos del día de la Conferencia que se ha celebrado este viernes. Lo han querido llevar al Consejo Consultivo para que el debate no constara en acta y, pese a la reiteración por nuestra parte, han seguido sin incluirlo".

Por ese motivo, justifica, "he tenido que demandar nuevamente la autorización en el turno de ruegos y preguntas para que se incluyera en el acta del día".

"Sólo estamos pidiendo que un producto que ha estado autorizado hasta el mes de octubre continúe de manera excepcional para poder salvar los cultivos que se están viendo afectados. Es lo mismo que se ha solicitado en Portugal, en Italia, Francia, Alemania, Grecia y Eslovenia, que sí han entendido que era necesaria la autorización excepcional", ha puntualizado Rubira.

La consejera exige que se incluyan en los Acuerdos Comerciales con terceros países cláusulas para garantizar que los productores de esos países cumplan condiciones similares de producción que los productores de la Unión Europea y los propios Estados miembros "estamos consintiendo condiciones de cultivo distintas, por lo que hoy no estamos jugando todos con las mismas reglas", lamenta la consejera.