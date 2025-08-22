El agua del grifo en la zona de Nueva Condomina y urbanización La Ladera ya es apta para todos los usos

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Murcia acaba de emitir un comunicado confirmando los residentes de la zona de Nueva Condomina y urbanización La Ladera ya pueden volver a consumir agua del grifo. Así lo avalan las últimas analíticas aprobadas por la autoridad sanitaria competente, informa desde la propia compañía.

Y es que, hace dos días recomendaba, tras detectar "puntualmente" un índice "algo más elevado de lo normal" en los niveles de trihalometanos, que los vecinos de esas zonas no consumieran agua del grifo.

EMUASA había realizado un envío de SMS a los clientes de estas zonas y también lo había publicado en sus redes sociales. Una vez sea restablecida la situación, se ha vuelto a informar por estos mismos canales.

La normativa de calidad del agua, RD 3/2023 establece que, en caso de superar el límite de los parámetros establecidos, se informe a la población, como medida de precaución, de que no consuma agua del grifo ni para beber ni para cocinar, hasta que se restablezca la normalidad.