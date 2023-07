MURCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado que "con el PP y Alberto Núñez Feijóo tenemos la garantía de que el trasvase Tajo-Segura no se va a tocar ni recortar como sí ha hecho Pedro Sánchez", según informaron fuentes 'populares' en un comunicado.

López Miras ha hecho estas declaraciones durante su visita a las instalaciones de Gregal Sociedad Cooperativa, junto al cabeza de lista al Congreso, Luis Alberto Marín, y el candidato al Senado, Antonio Luengo.

En este sentido, ha asegurado que "el compromiso del PP y Alberto Núñez Feijóo con la agricultura y el agua es el más claro y nítido de todos los que se presentan el 23J", gracias al cual "el trasvase Tajo-Segura no se va a tocar".

López Miras ha resaltado "el compromiso de Feijóo con la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional como el que aprobó el Partido Popular hace más de 20 años con el presidente Aznar a la cabeza", basado "un Pacto Nacional del Agua con más de 40.000 millones de euros para infraestructuras hídricas en toda España, la interconexión de cuencas y, algo fundamental para la Región de Murcia, el mantenimiento y aprovechamiento de todas las infraestructuras hídricas que existen en la actualidad".

Ha subrayado que "tenemos la garantía de que con el PP el Trasvase Tajo-Segura no se va a tocar ni se va a recortar una sola gota, como sí ha hecho Pedro Sánchez", quien, ha añadido, "al recortar el 50% el Trasvase, recorta también un 50% los miles de empleos que la agricultura genera en la Región", además de suponer "un incremento en la factura del agua del 60% en los hogares de la Región".

Además, López Miras ha asegurado que "con el Partido Popular no se va a recortar el Trasvase, no se va a esquilmar una sola de gota de agua: es nuestro compromiso con la Región de Murcia y con los agricultores, es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular".

Para ello, ha subrayado que "necesitamos que se vote al Partido Popular", y al respecto ha recordado que "se ha demostrado, y la Región de Murcia es buen ejemplo de ello, que cualquier voto que no sea para el Partido Popular no garantiza que el presidente del Gobierno sea Alberto Núñez Feijóo", ya que "es posible que el resto de partidos bloqueen a un Gobierno del Partido Popular si no tiene esa mayoría suficiente, contundente y clara", por lo que "el voto útil y seguro para echar a Pedro Sánchez es el del Partido Popular".

López Miras ha apuntado que "independientemente de lo que señalen las encuestas, para la Región de Murcia no es buena una repetición electoral, ni tampoco que siga bloqueada", y ha pedido a Vox "que recapacite y desactive el botón de la repetición electoral, porque es el responsable de esta situación".