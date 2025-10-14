Aitana actuará en Murcia el 15 de mayo de 2026 con su gira 'Cuarto Azul World Tour'

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aitana ha dado a conocer las fechas de su nueva gira mundial, 'Cuarto Azul World Tour' con la que hará parada en Murcia el 15 de mayo de 2026 en un recinto que aún no se ha dado a conocer. La gira de la artista catalana comenzará el 14 de marzo de 2026 en el festival Lollapalooza en Argentina.

La autora de hits que acumulan millones de escuchas como 'Vas a Quedarte' volverá a actuar en Murcia como parte de una gira que la llevará al festival Lollapalooza, Argentina (14 de marzo), a Estéreo Picnic, Colombia (22 marzo), Roquetas de Mar (9 de mayo), Murcia (15 de mayo) Valencia (22 de mayo), Albacete (29 de mayo), Sevilla (5 de junio), Mallorca Live (12/13 de junio), Fuengirola (19 de junio), Avilés (26 de junio), Granca Live Fest (4 de julio), Zaragoza (10 de julio), Cádiz (12 de julio), Úbeda (18 de julio), A Coruña (22 de julio), Barcelona (4 de septiembre), Madrid (11 de septiembre), Bilbao (18 de septiembre), Buenos Aires, Argentina (21 de octubre), Monterrey, México (28 de octubre), Guadalajara, México (30 de octubre), Queretaro, México (31 de octubre), Puebla, México (4 de noviembre), Ciudad de México, México (6 de noviembre)

La venta general será a partir del 23 de octubre pero Santander SMusic abrirá una preventa exclusiva el día 20 a las 10.00 horas para aquellos que tengan la tarjeta de Aitana del Banco Santander. Ese mismo día, a partir de las 12.00, podrán acceder a la preventa todos los clientes del Banco. La preventa se cerrará a las 9.49 horas del 22 de octubre.